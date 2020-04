Grande muraglia cinese, un viaggio virtuale alla scoperta dell’antica Cina

Se da tempo sognate un viaggio in Oriente, ma non ne avete ancora avuto la possibilità, è giunto il vostro momento. Da oggi, infatti, avrete la possibilità di passeggiare lungo la Grande Muraglia Cinese ed ammirare a perdita d’occhio paesaggi e vedute dello sconfinato territorio cinese. The China Guide ha, infatti, deciso di preparare un’escursione online per tutti coloro che vorranno ammirare la bellezza della Grande Muraglia Cinese, una delle meraviglie del mondo moderno, nonché Patrimonio dell’UNESCO.

Un viaggio virtuale per iniziare a sognare

Sappiamo tutti che un viaggio virtuale non potrà mai sostituire un viaggio in carne e ossa, ma, in questo periodo di isolamento, può rappresentare un’occasione di scoperta. Per non parlare del fatto che, grazie ai tour virtuali, possiamo iniziare a pianificare i nostri viaggi futuri. Quando, finalmente, tutto questo sarà finito e saremo liberi di viaggiare ed esplorare anche gli angoli più remoti del Pianeta.

Clicca qui, per iniziare il tuo viaggio lungo la Grande Muraglia Cinese

La Grande Muraglia

Lunga circa 21196 chilometri, la Grande Muraglia è un’antichissima costruzione difensiva. È stata dichiarata dall’UNESCO patrimonio dell’umanità nel 1987 e inserita nel 2007 fra le sette meraviglie del mondo moderno. La muraglia fu costruita a partire dal 215 a.C. per volere dell’imperatore Qin Shi Huang, lo stesso a cui si deve il cosiddetto Esercito di terracotta di Xi’an.

