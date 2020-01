Galway, la pittoresca cittadina irlandese affacciata sull’oceano Atlantico

Incastonata lungo una splendida baia dell’Atlantico, Galway, Capitale Europea della Cultura 2020, è una vivace cittadina irlandese dai vicoli pittoreschi e le case colorate. Il fascino medievale, insieme ai paesaggi mozzafiato che la circondano, fanno di Galway un luogo incredibilmente suggestivo che attira ogni centinaia di turisti. Per immergersi nelle sue atmosfere nordiche, basterà lasciarsi trasportare dal vento che soffia sulla baia di Salthill. E spingersi nelle stradine, bere una pinta di birra nel pub locali, gustare i frutti di mare nei mercati cittadini, infine fermarsi e contemplare i paesaggi meravigliosi dell’Irlanda dell’ovest.



Scopri la lingua gaelica attraverso la musica

Sede di un’antica università, Galway è conosciuta per il suo aspetto un po’ bohemienne, per i suoi festival e per la sua forte vocazione culturale. Con uno sguardo sempre rivolto al futuro, Galway non dimentica le sue radici: infatti, qui la lingua gaelica si parla praticamente ovunque e lo spirito degli antichi celti vive ancora nella musica, nelle danze e nelle forme d’arte che animano la città. Tenete d’occhio il Tigh Neachtains, un pub che sembra uscito da un libro di storie, suddivido in minuscole stanzette con tanto di caminetti, oggetti e giornali d’epoca, dove il giovedì fanno musica dal vivo.

Concediti una bella passeggiata a Salthill

Quando avete voglia di aria fresca e atmosfera marina, concedetevi una bella camminata a Salthill, il quartiere residenziale di Galway, che si affaccia direttamente sul mare. Da qui, nelle giornate limpide potrete avvistare persino le isole Aran.

Bevi una pinta di birra nel pub più pittoresco di Galway

Dopo la vostra lunga passeggiata a Salthill, è tempo di rifugiarsi al caldo e rifocillarsi con una buona pinta di birra. Il pub O’Connor’s è quello che fa per voi. Si tratta di uno dei locali più famosi e pittoreschi di Galway, amato dai turisti e dagli avventori locali e noto per ninnoli e cianfrusaglie che ne rivestono completamente il soffitto.

Gustati le prelibatezze irlandesi al Galway Market

Caffè, bistrot, ristoranti e ovviamente pub: la scena gastronomica di Galway è varia e davvero interessante. Ma per un’esperienza autentica vi consigliamo di farvi un giro al mercato di Galway, che si svolge tutti i sabati e le domenica dalle 8 di mattina alle 6 di sera. Il luogo ideale per gustare le prelibatezza locali, girando fra le coloratissime bancarelle, dove artisti di strada e musicisti si esibiscono tutte le settimane.





Fai un’escursione al Dunguaire Castle

Il Dunaguaire Castle è in assoluto uno dei castelli più scenografici e fotografati d’Irlanda grazie alla sua posizione riflessa sull’acqua e al panorama che lo circonda. Situato su uno promontorio roccioso, il castello medievale di Dunguaire è a soli 30 chilometri e a poco più di mezz’ora di strada da Galway, la meta perfetta per un’escursione in giornata.

