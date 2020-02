Annecy, il villaggio francese perfetto per una fuga romantica a San Valentino

Incastonata sulla costa nordoccidentale dell’omonimo lago, Annecy è il gioiello dell’Alta Savoia. Dalla cima del Castello fino ai canali romantici, il centro storico di Annecy ha un fascino antico. Portato alla gloria dai Duchi di Savoia, il villaggio francese annovera numerosi edifici medievali, risalenti al sedicesimo e diciassettesimo secolo, oggi ridipinti con tonalità pastello e trasformati in pasticcerie e boutique. Il dedalo di canali che attraversa Annecy, le ha fatto guadagnare il soprannome di “Venezia delle Alpi”. Piccola, ma inclusiva, la città di Annecy celebra l’amore senza genere né barriere, il luogo ideale per tutte le coppie di innamorati.

Per iniziare al meglio il vostro viaggetto romantico, vi consigliamo una colazione succulenta alla Byciclette Rose di Annecy, una delle caffetterie più amate e frequentate dagli abitanti del villaggio. Oltre ai tradizionali dolciumi della pasticceria francese, potrete assaggiare jogurt e formaggi francesi, marmellate fatte in casa da gustare con una fetta di pane tostato, pane alla barbabietola o al carbone vegetale, spremute d’agrumi, ma anche uova, salumi e miele della zona.

Godetevi una passeggiata sulle rive del lago

Immersa in uno scenario da fiaba, la cittadina di Annecy sorge sulle rive di un lago, sulle cui acque si riflettono maestose le montagne che circondano il villaggio francese. Il lago di Annecy è la prima cosa che vedrete al vostro arrivo e probabilmente la visione che più di altre si imprimerà nel vostro cuore. Dopo aver gustato una colazione tutta francese alla Byciclette Rose, partite da Paquier e dirigetevi in direzione dei Jardins de l’Europe, seguendo il sentiero che costeggia il lago.

Attraversate il ponte dell’amore

Lungo la passeggiata per arrivare ai Giardini d’Europa, incontrerete un luogo suggestivo e perfetto per scambiarsi un bacio. Si tratta del Pont des Amours (il Ponte degli Amori), che, come quello di Parigi, è costellato di lucchetti e catenacci dell’amore. Dal ponte avrete modo di ammirare cigni e anatre che nuotano sulle placide acque del lago. Alle coppie più sportive, consigliamo di noleggiare le biciclette per costeggiare il lago e godersi il panorama in velocità.

Mangiate un boccone al mercato dai mille colori

Nel cuore di un antico quartiere di Annecy, sorge il mercato cittadino. Il martedì, vi trovate i prodotti gastronomici del territorio, mentre il venerdì e la domenica, il mercato si amplia con i prodotti tessili e manifatturieri. Frutta, verdura, salumi e formaggi freschissimi, ma anche qualche banco di street food etnico per un pranzo veloce e economico. La tappa perfetta per rifocillarvi e scoprire i prodotti tipici dell’Alta Savoia.

Perdetevi nelle viuzze pittoresche del centro storico

Dopo esservi rifocillati al mercato cittadino, è tempo di addentrarsi nelle viuzze del centro storico, per scoprirne gli angoli più suggestivi. Con i suoi canali e le strade di ciottoli, Annecy è conosciuta come la “Venezia delle Alpi”. Qui, potrete perdervi fra decine di negozietti e andare in cerca di qualche souvenir da tenere come ricordo della vostra romantica fuga dal mondo.

Scattatevi una fotografia davanti al Palais d’Ile

Con l’approssimarsi del tramonto, tirate fuori la cartina e cercate Palais d’Ile, uno dei luoghi più suggestivi del villaggio francese. Qui, infatti, il canale si divide in due, abbracciando un palazzo stretto e lungo, che si erge solitario su una minuscola isoletta completamente circondata dall’acqua.

Concedetevi una cena romantica

Fra i posti che vi consigliamo per un cena romantica c’è Le Poivrier, un locale accogliente con un menù semplice ma curato. Fra i piatti raccomandati, c’è la zuppa di cozze e capesante, i gamberi gratinati, la zuppa di castagne, i crostini con foie gras e, infine, l’immancabile creme brulèe. Per chi fosse in cerca di un luogo ancora più romantico, ideale per un’occasione speciale, ci sono ben due ristoranti stellati in città, L’Esquisse e La Ciboulette. L’atmosfera e la qualità del cibo sapranno ripagare il conto salato!

