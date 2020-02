Treno deragliato a Lodi: il secondo incidente mortale in due anni

Un grave incidente sulla linea alta velocità in provincia di Lodi è avvenuta questa mattina alle ore 5.34, nel comune di Ospedaletto Lodigiano, nei presi del casello A1, in zona cascina Griona. Nell’incidente sono deceduti i due macchinisti del convoglio ferroviario, Giuseppe Cicciù (52 anni di Reggio Calabria) e Mario Di Cuonzo (59 anni), sono invece 31 le persone rimaste ferite. Il prefetto di Lodi Marcello Cardona: “Poteva essere una carneficina“. Sulle prime tre carrozze viaggiavano, infatti, soltanto 4 persone (una nella prima, due nella seconda, una nella terza).

La dinamica dell’incidente

Sembra che la motrice del Frecciarossa, partito da Milano e diretto a Salerno, si sia staccata dal resto del treno, avrebbe urtato un carrello merci sui binari e si sarebbe poi schiantata su un casotto delle Ferrovie dello Stato. Secondo quanto riportato dall’ANSA, lo ‘sviamento’ del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio, dove proprio la scorsa notte, o nella tarda serata di ieri, sarebbe stato sostituito un ‘deviatoio’, ovvero un pezzo dello scambio stesso. Ma è ancora presto per dare risposte definitive sulla dinamica dell’incidente. L’intera area sarà sottoposta a sequestro dalla Polfer al termine delle operazioni di soccorso, mentre la procura di Lodi ha aperto un’inchiesta. “C’è il magistrato sul posto e la Procura ha individuato i due tecnici per chiarire le dinamiche del gravissimo incidente. Tutto deve essere valutato, repertato e quindi non sono questioni che si dipanano dopo dieci minuti o dopo un’ora”, ha commentato Cardona, spiegando che “sarà un lavoro certosino, già in atto come ho riferito al ministro dell’Interno”