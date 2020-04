Le foto personali diventano quadri d’artista grazie a Google Art Transfer

Dal movimento audace e vorticoso dei dipinti di Vincent van Gogh, alle pennellate surreali e sicure di Frida Kahlo, molti artisti famosi hanno stili immediatamente riconoscibili. Ora è possibile usare questi stili per trasformare le proprie foto. Con Art Transfer, una nuova funzionalità dell’app Google Arts & Culture, è possibile applicare alle proprie immagini stili e caratteristiche dei quadri più famosi.

Come funziona Art Transfer

Per provarlo, basta aprire il menu Fotocamera nella barra in basso dell’app Google Arts & Culture e selezionare “Art Transfer”. Dopo aver scattato o caricato una foto, occorre scegliere tra dozzine di capolavori per trasferire quello stile sull’immagine scelta. Mentre si aspetta, è possibile condividere curiosità e aneddoti legati a quell’opera d’arte. Per una maggiore personalizzazione, si può usare l’icona delle forbici per selezionare su quale parte dell’immagine si vuole applicare lo stile.

Le collaborazioni

Grazie alle istituzioni culturali di tutto il mondo, come la National Gallery del Regno Unito e il Museo d’arte giapponese MOA, grazie ad Art Transfer è possibile accedere agli stili unici di artisti come van Gogh, Frida Kahlo, Edvard Munch e Leonardo da Vinci. Trasformare una propria foto in un quadro d’autore adesso è possibile.

Tecnologia e arte alla portata di tutti

Molti esperimenti di Google Arts & Culture mostrano ciò che è possibile creare grazie alla combinazione tra arte e tecnologia. L’intelligenza artificiale in particolare può essere uno strumento potente non solo nelle mani degli artisti, ma anche come un modo per le persone di sperimentare e conoscere l’arte in modi nuovi. Art Transfer è basato su un modello algoritmico creato da Google AI. Una volta scattata la foto e selezionato uno stile, Art Transfer non si limita a fondere le due cose o semplicemente sovrapporre l’immagine. Al contrario, dà il via a una ricreazione algoritmica unica della tua foto ispirata allo stile artistico specifico che hai scelto.

