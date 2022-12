Strasburgo, la magia dei mercatini di Natale

Viaggi da lettori

Strasburgo a Natale diventa magica. La città alsaziana, situata nella Francia orientale al confine con la Germania, in questo periodo dell’anno sembra un luogo incantato, di quelli che fanno da sfondo alle storie dei romanzi che parlano d’amore. Le atmosfere che mescolano tradizione tedesca e francese, le architetture gotiche che si spingono alte alla ricerca del cielo, e il Reno, su cui si specchiano le caratteristiche costruzioni del centro storico… Una città tutta da scoprire, che nel periodo natalizio diventa la sede dei mercatini più famosi della Francia.

La città delle fiabe

Strasburgo è da molti definita “la città delle fiabe”: con i vigneti, le colline innevate, il fiume e le case a graticcio decorate con fioriere variopinte, questo luogo offre la possibilità di immergersi in un luogo che sta, ed è sempre stato, a metà fra la Francia e la Germania, da sempre conteso, eternamente scisso in due anime.

Il fascino di Strasburgo risiede anche nella sua particolarissima collocazione: il centro storico si trova infatti su un isola, la cosiddetta Grande Île, che è entrata a far parte del Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco nel 1988. È proprio in questa zona che scoprirete l’anima di Strasburgo. La cattedrale di Notre Dame è un capolavoro dell’architettura gotica nonché il simbolo della città alsaziana. Con i suoi 142 metri, è stata a lungo la chiesa più alta del mondo cristiano. Lo sguardo si perde, incredulo, alla ricerca del punto più alto delle splendide guglie, e non può che restare ipnotizzato dal bellissimo rosone e dalle imponenti statue che si stagliano sull’edificio.

Un giro in battello

Fra le attrazioni da non perdere a Strasburgo c’è senza ombra di dubbio il giro in battello, un’occasione unica per per scoprire la città guardandola attraverso una prospettiva diversa, navigando lungo i canali a partire dal centro di Strasburgo, precisamente da Place du Marché aux Poissons, davanti al palazzo Rohan. In questo modo potrete ammirare la Grande Île in tutta la sua bellezza, perdervi fra i ponti della Petite France, arrivare alla Diga Vauban per addentrarvi quindi lungo il quartiere imperiale di Neustadt fino a scorgere, finalmente, la sede del Parlamento europeo.

I mercatini di Natale a Strasburgo

Se vi trovate a Strasburgo durante il periodo natalizio, siete davvero fortunati. Avrete la possibilità di godere delle atmosfere della città alsaziana e dei suoi celebri mercatini, che si estendono su diverse vie e piazze del centro cittadino e illuminano Strasburgo di un calore unico nel suo genere.

La tradizione dei mercatini di Natale a Strasburgo è molto sentita, dal momento che si tratta di un’usanza che risale al lontano 1570, quando, nel periodo dell’avvento, la città ospita quelli che venivano chiamati “Mercati di Bambin Gesù”.

Quest’anno, i mercatini, aperti già dallo scorso 25 novembre, sono visitabili sino al 24 dicembre, e sono costituiti da più di sessanta casette in legno dove è possibile acquistare oggetti di ogni genere ed assaggiare i piatti tipici della cucina del Basso Reno: fra bretzel con pancetta, gauffres, vin brulè, jus d’orange caldo, choucroute, pan di zenzero e Bière de Noël, non avrete che l’imbarazzo della scelta! I numerosi concerti, che si tengono sia per strada in mezzo ai mercatini, sia all’interno della stupefacente cattedrale di Notre Dame, rendono ancora più magica l’aria che si respira a Strasburgo nel periodo natalizio.

E se i mercatini conquistano per le atmosfere calde e accoglienti che invitano alla convivialità natalizia, Place Kleber rappresenta il culmine di questo ambiente suggestivo, con lo storico albero di Natale che ogni anno attrae migliaia di turisti.