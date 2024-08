“Staycation”, 5 consigli per una vacanza antistress vicino casa

Non tutti vogliono o possono viaggiare in estate. Ecco 5 consigli per la "staycation" perfetta.

L’estate, e agosto in particolare, per molti è sinonimo di vacanza, gite fuori porta, momenti di spensieratezza vissuti lontano da casa. Non tutti, però, vogliono o possono viaggiare in questo periodo dell’anno.

Negli ultimi tempi si è parlato spesso di staycation, un neologismo inglese che unisce i lemmi “stay” (at home) e “vacation”: una vacanza in casa, o vicino casa: per abbattere i costi, per stare vicino ai propri cari da accudire, per condurre una vita più sostenibile, o semplicemente perché non si ama viaggiare o non si può lasciare il lavoro.

Le ragioni sono tante e variegate, ma la staycation sta diventando un’abitudine sempre più diffusa in tutto il mondo. E in fondo, può rivelarsi tanto rilassante e piacevole quanto una vacanza trascorsa in viaggio.

In questo articolo scopriamo 5 consigli perfetti per chi, quest’estate, vuole godersi un po’ di tempo libero senza andare in viaggio.

5 consigli per la staycation perfetta

1. Allontana i dispositivi elettronici

I suggeriti di Google, le storie dei tuoi contatti su Instagram e Facebook, la sveglia che hai dimenticato di staccare, le telefonate che arrivano, nonostante tutto…

Perché quando siamo in viaggio ci concediamo una pausa dai dispositivi elettronici, ma se restiamo nei paraggi di casa non riusciamo a disintossicarci?

Il cellulare è diventato una nostra appendice: lo usiamo sempre, dappertutto. Anche quando abbiamo dinanzi un amico che non vediamo da tempo, o a tavola, mentre si cena in famiglia. Perché non approfittare della tua staycation per rimodulare il rapporto con questi dispositivi? Qualche piccolo accorgimento, magari all’inizio, ti permetterà di vivere dei giorni davvero rilassati.

Perché, checché se ne dica, il contatto perenne con il mondo attraverso il web e i social, non è sempre benefico. Spesso lo privilegiamo dimenticandoci di chi abbiamo accanto, dimenticando perfino di noi e della nostra fisiologica esigenza di respirare.

2. Riscopri la tua città

A volte accade che, indaffarati per via degli impegni quotidiani ma anche più semplicemente avvezzi alle nostre abitudini di sempre, non approfittiamo dell’offerta culturale che viene proposta nel luogo in cui viviamo.

L’idea di sperimentare una staycation può dare una svolta in tal senso: prima di dare il via alla tua vacanza domestica, da’ un’occhiata alle proposte della tua città e dei dintorni: spesso, in estate, l’offerta è ampia e variegata anche per accogliere i turisti che si affacciano in zona.

Rappresentazioni teatrali, cinema all’aperto, mostre d’arte e di fotografia, monumenti e musei da visitare… Chissà cosa offre la tua città per chi decide di soggiornarvi per qualche giorno. Perché non approfittare per riscoprire il luogo in cui vivi guardandolo da una prospettiva diversa?

3. Sperimenta, azzarda con un’attività nuova

Sempre nell’ottica di riscoprire e riscoprirsi, ti diamo un piccolo spunto per vivere dei giorni diversi dal solito nei luoghi di sempre. Se hai letto “Per dieci minuti” di Chiara Gamberale o visto il film di Maria Sole Tognazzi che si ispira proprio a questo libro, il suggerimento ti suonerà familiare.

A volte, per conoscersi, capirsi e amarsi, bisogna scoprirsi sotto una luce diversa. Ci sono così tante cose che non abbiamo mai fatto… Per paura, per pregiudizio, o semplicemente perché abbiamo sempre pensato che quell’attività non faccia per noi.

Approfitta di questo tempo di confort a casa per sperimentare: azzarda con una cosa nuova. Potrai affermare di aver visto qualcosa di diverso, di non ordinario: non un luogo, magari, ma una parte di te. Quale miglior viaggio ci si potrebbe augurare?

4. Scegli un buon libro

Prima di partire per un viaggio, di solito si passa dalla libreria per scegliere un titolo che ci accompagni nei momenti più tranquilli. I gialli e i romance hanno in tal senso un primato insuperabile.

Per le vacanze si scelgono generi più riposanti e leggeri, che permettano alla mente di prendere una boccata d’aria fresca.

Anche se non ti recherai in viaggio, recati in libreria, fatti guidare dall’istinto, sfoglia i libri che ti ispirano così, a pelle, senza pensarci troppo. E regalati la possibilità di una lettura profumata d’estate e di serenità.

5. Da’ il giusto valore al tempo da dedicarti

Il nostro ultimo consiglio è, forse, il più importante. Anche se non andrai in viaggio, non pensare alla tua estate come a un tempo di poco valore. Non guardare alle vite degli altri desiderando la stessa spensieratezza, lo stesso itinerario di viaggio, la stessa libertà o possibilità economica*.

Pensa, piuttosto, alla tua staycation. Pensa al tempo che hai a disposizione come a un tempo prezioso da dedicare a te, a chi e a ciò che ti fa star bene. Per una volta, dimentica l’orologio. Da’ il giusto valore al tempo che meriti. E goditelo.

* In questo senso, ti rimandiamo al consiglio n.1: i social sono tossici, in certi casi. Mostriamo ciò che vogliamo far vedere di noi. Le vacanze, di solito, sono uno dei soggetti preferiti. Non che sia un’azione programmata con cattiveria. Semplicemente, da esseri umani -e sociali – quali siamo, proviamo soddisfazione nel fotografare i momenti piacevoli e nel condividerli con il resto del mondo. Ma non è tutto oro quel che luccica. Tutti hanno i propri problemi, le proprie difficoltà. I social non sono la vita vera. Ogni tanto sarebbe il caso di ricordarcelo e di allontanarcene.

