Le 10 parole “tormentone” dell’estate 2023

Finalmente è arrivata l’estate. Fra canzoni, libri, discorsi iconici e momenti di attualità, accade spesso che ci siano espressioni e parole che rimangono impresse in mente finendo per identificare un intero periodo. In un post di qualche giorno fa sulla nostra pagina Facebook vi abbiamo chiesto quali siano i termini più identificativi della stagione. Ecco le 10 parole “tormentone” dell’estate secondo i nostri lettori!

Le 10 parole “tormentone” di quest’estate

1. “Mare”

Prima e immancabile quando si parla d’estate e si pensa al periodo più caldo dell’anno, la parola “mare” è identificativa di questo periodo da sempre. Chi fra di voi non associa l’estate al mare? Che sia vicino alla vostra casa, nei paraggi del luogo dove siete nati e cresciuti, o ambita meta per un viaggetto, il “mare” è sinonimo di bel tempo, libertà e gioia di vivere.

2. “Relax”

Direttamente collegato all’idea di mare e di estate, troviamo un’altra delle parole più gettonate della vostra estate. “Relax”, lemma che deriva direttamente dalla lingua inglese, indica una forma di rilassamento che investe tanto l’aspetto fisico quanto quello psichico, forse anche più coinvolto rispetto al primo.

3. “Pazza musica”

Andiamo a scoprire, poi, un paio di parole strettamente legate alle hit estive. In queste settimane, “Pazza musica” di Elodie e Marco Mengoni è una delle canzoni più ascoltate ed amate. Si prospetta una delle canzoni più gettonate per l’estate. “Pazza musica” è un inno alla libertà e alla spensieratezza, al lasciarsi andare facendosi trasportare dalla musica e dalla gioia di vivere.

4. “Italodisco”

E direttamente collegato ad una hit musicale del momento dei The Kolors, scopriamo anche il quarto termine che avete indicato come “tormentone” dell’estate: “italodisco”. Di seguito riportiamo la descrizione fornita da Wikipedia:

“L’Italo disco (o italo-disco) è stata un sottogenere della disco music che ebbe origine alla fine degli anni settanta e durato fino alla fine degli anni ottanta. Da questo stile sono nate l’italo house e l’italo dance, che hanno continuato a vivere fino agli inizi degli anni 2000 e negli anni successivi, anche se in misura minore”.

5. “Libri”

Come poteva mancare fra le parole “tormentone” dell’estate? I libri, fedeli compagni di vita di molti di noi, in estate sono ancor più apprezzati anche da chi di solito non legge. Particolarmente amati sono i gialli, perfetti per trascorrere qualche ora in assoluto relax, magari immergendosi in una storia avvincente, che travolge e distrae dalla rapidità del quotidiano.

6. “Concerto”

Ecco un’altra delle parole più identificative dell’estate: “concerto”. Nella maggior parte dei casi organizzati di sera e all’aperto, i concerti vanno a nozze con la stagione estiva e con l’idea di libertà, gioia di vivere e spensieratezza che si associano al bel tempo. Che ci si trovi in loco o che ci si debba spostare, magari prevedendo una gita fuori porta, i concerti sono fra le attività più amate per trascorrere i mesi di stop dalla monotonia.

7. “Caldo”

“Caldo”, sempre di più. Probabilmente con una nota un po’ polemica, più di qualcuno di voi ha indicato come parola “tormentone” dell’estate il “caldo”. Per la verità, quest’anno possiamo ancora dirci più che fortunati, visto che le temperature permettono di stare bene e vivere con piacevolezza la bella stagione tanto di giorno quanto di sera. Sarà così anche nei prossimi mesi? Chi lo sa!

8. “Viaggio”

Poi c’è il viaggio, perfetto per staccare dalla quotidianità, rilassarsi e destrutturare, anche solo per qualche giorno, la routine. Non c’è molto da dire, perché tutti associamo il viaggio all’estate e conosciamo la ragione: per la maggior parte delle persone, è questo il periodo perfetto per allontanarsi di casa e godersi le ferie. Magari al “caldo”, approfittando della data di un “concerto” e portando con sé un ottimo “libro”.

9. “Tormentone”

Il “tormentone”. L’idea del tormentone, in sé, ha un che di molto estivo. Ecco perché in molti lo hanno associato al lessico iconico di questa stagione. Secondo il vocabolario “Treccani”:

tormentóne s. m. [der. di tormentare; nel sign. 2, per l’azione erosiva della larva sulle radici delle piante]. – 1. Preoccupazione, fastidio, rovello che costituisce un continuo tormento; in partic., nel linguaggio teatrale, battuta ripetuta in modo ossessivo, spec. con effetto comico. In partic., nel linguaggio giornalistico, tema, argomento polemico riferito sempre allo stesso soggetto, spesso sintetizzato in una frase o in un’immagine efficace e incisiva, che viene continuamente riproposto in modo martellante in articoli di giornale, vignette satiriche, programmi radiofonici e televisivi. Anche, ripetizione ossessiva di una notizia: il t. dell’estate. 2. Nome comune della larva del maggiolino.

10. “Ci pensiamo domani”

Infine, ma non per importanza, vi segnaliamo quella che è stata l’espressione più gettonata fra voi fruitori della nostra pagina Facebook. “Ci pensiamo domani” è l’essenza dell’estate. Vuol dire mettere in pausa i cattivi pensieri, imporsi di prendere più tempo per sé e, soprattutto, interrompere quel flusso corrosivo di pensieri che di solito ci attanaglia e ci priva di rilassarci e rasserenarci.

Ecco perché decidiamo di concludere il nostro articolo con questo punto, che vuole essere il nostro augurio per la vostra estate: pensiamoci domani, qualunque problema ci appesantisca il cuore.