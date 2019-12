Oroscopo dei libri – dal 23 al 29 dicembre

In questa settimana Venere entra nel segno dell’Aquario mentre il Sole entra in Capricorno. Una settimana di benessere per i segni d’Aria e di carica vitale per i segni di Terra. L’Universo ci regala nuove emozioni e nuovi amori, mentre Giove c’insegna a riparare cose rotte e soprattutto quelle essenziali. Guardiamo al futuro tranquilli di poter contare su un passato forte.

Giove fa compagnia a Saturno, Plutone e Sole nel Capricorno, formando così un portentoso stellium nel decimo segno, dove l’ambizione la fa da padrona!

Il mantra di quest’ultimo mese dell’anno è: “Make a dream come true”

Chi ne gode di tutto ciò? In primis i nativi del Capricorno, che ben accolgono questa grande energia di pianeti per compiere loro grandi scelte e fare grandi passi, specialmente a livello personale e come crescita professionale.

Seguono i nativi del Toro e della Vergine, che grazie anche a Urano rivoluzionario, porta loro importanti novità.

Ne traggono vantaggio: Scorpione e Pesci, che ne approfittano per rendere concreti i loro progetti e le loro idee. Ricevono sfide e stimoli i nativi del Cancro, dell’Ariete e della Bilancia. I tre segni si vedono costretti a uscire dal loro nido e affrontare il mondo con un’aria nuova e diversa, a vedere la realtà con lenti diversi e dire: perché non è successo prima?

ARIETE 21/3 – 20/4

Le nuove leggi regolamentari nella vostra azienda o sul vostro posto di lavoro v’impegnano così tanto da mettere in agenda anche uno spazio tutto per voi. Ci riuscite benissimo, perché sapete ritagliarvi anche delle serate in cui invitare gli amici per una partita di calcetto o andare a visitare quel nuovo locale di “Dance e Drink! La vita non è solo lavoro, ma è soprattutto divertimento e nuovi incontri, di grande letture di romanzi d’avventure, mentre i pennelli da pittura sono pronti per dipingere grandi quadri d’artista.

Un romanzo: “Macchine come me” di Ian McEwan. Un uomo, una donna e un replicante, sullo sfondo di un passato che sembra il futuro più prossimo.

TORO 21/4 – 20/5

Tirate dalla vostra soffitta quella bici che vi avevano regalato due compleanni fa e la mettete a nuovo pronti per fare lunghe pedalate. Le vostre energie si reggono sulla forza dell’immaginazione e della fantasia. Immaginate di far assaggiare il vostro vino ai cittadini dello Zimbabwe col biglietto pronto per partire in aereo. Provate una nuova sensazione di benessere e di un’apertura della mente mai provato prima, capite quanto è importante stravolgere il proprio orticello e condividere i propri prodotti non solo con il vicino di casa, ma con tutto il mondo.

Un romanzo: “Il treno dei bambini” di Viola Ardone. La storia di Amerigo nel dopoguerra, della sua lotta per la sopravvivenza e l’amore, tiene incollati alle pagine.

GEMELLI 21/5 – 21/6

Girate per librerie nelle vie provinciali di un paesino e scoprite nuove letture esoteriche, nuovi corsi di chiromanzia e tarologia. Pensate d’iscrivervi, attratti dalla curiosità dell’occulto e come nasce la magia. Vi addentrate nei lunghi corridoi di libri di religione e sciamanesimo dei numeri della cabala e d’imparare qualcosa, mentre l’odore forte di un incenso brucia su un tavolo di legno di pino. Scoprite che la vostra mente vi manda segnali di benessere e di relax, addirittura spegnete il vostro cellulare per staccarvi dal mondo ed entrare in quello sconosciuto e tutto da scoprire. Vi sentite come il Coniglio Bianco nel libro: “Alice nel paese delle meraviglie”, siete sempre curiosi!

Un romanzo: “La misura del tempo” di Gianrico Carofiglio. L’attesissimo ritorno dell’avvocato Guido Guerrieri alle prese con un inatteso frammento del passato.

CANCRO 22/6 – 22/7

Avete bisogno di portare alla luce con grande energia e coraggio le vostre passioni e i vostri interessi. Siete artisti nati e mostrate al mondo intero le vostre opere, coltivando nuovi interessi e nuove ambizioni. Natale è alle porte, organizzate una cena con i vostri familiari e amici intimi a base di cioccolate e nocciole, mentre preparate gli ingredienti per un buon torrone. Il vostro benessere è godere di quei momenti improvvisi fatto di coccole e tenerezze, di intimi segreti e confidenze proibite, di spingervi oltre e conoscere nuove posizioni Yoga.

Un romanzo: “L’architettrice” di Melania G. Mazzucco. Lo straordinario ritratto di Plautilla, la prima architettrice della storia, nella Roma del 1600.

LEONE 23/7 – 23/8

Non vi sentite abbastanza in forma, i malesseri stagionali abbassano le vostre difese immunitarie e vi sentite stanchi e spossati. Diventa persino difficile ritagliarvi dei momenti tutti per voi per rilassarsi. Avvertite la necessità di chiudervi nelle vostre stanze e riflettere, quasi fuggire dal vostro quotidiano che richiede il vostro massimo impegno e la vostra presenza. Le luci di Natale v’incantano e rimanete affascinati dai mille colori, che vi mettono di buon umore e tornate a sorridere.

Un romanzo: “Nozze” di Maurizio de Giovanni, un nuovo caso per la squadra di poliziotti più scalcinata e infallibile della questura napoletana.

VERGINE 24/8 – 22/9

Il vostro benessere è fare cruciverba “davanti al camino con un bicchiere di vino e la felicità”, canta Albano, risolvere rompicapi difficili, mentre seguite un documentario sui rimedi salutari sul benessere psico fisico. Scegliete di leggere letture, approfondendo i gialli e i thriller. Mandate un messaggio al vostro amico del cuore per un caffè, per fare due chiacchiere e ridere a crepapelle, come se non ci fosse un domani. Create una bella atmosfera rilassante e godersi la compagnia dell’altro in modo brioso e spensierato. Che bella sensazione.

Un romanzo: “In tempo di guerra” di Concita de Gregorio. Romanzo di formazione,m cronaca famigliare e insieme manifesto politico per un governo che verrà.

BILANCIA 23/9 – 22/10

Tirate fuori dalla vostra soffitta le vostre canzoni che avete scritto qualche tempo, mentre date una spolverata ai quadri dipinti negli anni addietro. Avete bisogno di respirare un’aria nuova e chiamate quell’organizzatore di eventi per preparare un posto ricreativo tutto per voi e ricevere ospiti, con i quali condividere le vostre passioni. Siete dei creativi, v’inventate ogni cosa pur di esprimere il vostro estro artistico, vi fa bene al cuore e alla vostra mente. Qualunque sia il vostro livello di stress, sapete come eliminarlo con una ricetta culinaria che addolcisce anche l’anima.

Un romanzo: “Rinascere” di Manuel Bortuzzo. La storia di Manuel, giovane promessa del nuoto, colpito da un proiettile per un assurdo scambio di persona.

SCORPIONE 23/10 – 22/11

Indossate la tuta e delle scarpe da ginnastica e decidete di correre tutte le mattine. Siete pieni di energia e di carica vitale per stare chiusi in ufficio. Fuori fa freddo, ma correndo sapete che non temete il freddo. La sera voi decidete di andare in palestra e praticare le arti marziali che vi fanno bene e vi rilassano parecchio. Poi un libro e un whisky, mentre in forno è pronto un dolce alle mele e cannella. Vi godete il silenzio della vostra casa, la tranquillità e la serenità mentale, di cui avete tanto bisogno.

Un romanzo: “La danza del gorilla” di Sandrone Dazieri. Il Gorilla è tornato. Un viaggio che svela la schizofrenia di questo tempo inchiodato alle ingiustizie di sempre.

SAGITTARIO 23/11 – 21/12

Vi recate in una libreria in un centro storico, dove sono esposti libri che trattano gli usi e costumi dell’estremo Oriente, imparate una lingua straniera mentre vi esercitate ascoltando gli audio book. Stringete amicizia con una comitiva di persone che sono in vacanza nella vostra città. Vi scambiate notizie e curiosità, mail e messaggi, promettendovi di rivedervi presto. All’angolo della strada una musicista di strada v’incanta con la sua musica jazz. Vi rilassa ascoltarlo e chiedete le sue origini. Il musicista è di Cuba e si trova lì per amore del suo partner. Vi piace molto parlare con lui. A un certo punto vi sentite bene con voi stessi, perché avete arricchito la vostra mente attraverso i fatti concreti della gente.

Un romanzo: “La casa degli spiriti” di Isabel Allende

CAPRICORNO 22/12 – 20/1

Tirate la barca dal vostro garage e vi organizzate per fare un giro in mare, solo voi! Vi piace tanto stare da soli che anche quando volete ritrovare un po’ di spazio per stare bene, preferite sempre la vostra e sola compagnia. Eppure quando guardate il cielo vedete volare le rondini e non sono mai sole. Tirate su il morale quando vi ricordate dell’aquila che vola sola in cielo. Certo, ognuno sceglie il proprio modo di vivere la vita come vorrebbe, ma è bello condividere con qualcuno qualcosa di spettacolare.

Un romanzo: “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di L. Sepulveda

AQUARIO 21/1 – 19/2

Una famosa frase di Khalil Gibran recita così: “non accontentarvi di poco, chi va con una caraffa vuota alla sorgente della vita, ne tornerà con due piene”. Ecco, è così che si esprime il vostro benessere: condivisione di progetti e di idee, anche una semplice ricetta di un dolce con l’uva passa vi rende felici e cittadini del mondo. Il Natale è un ottimo momento per scrivere biglietti d’auguri a tutti i paesi con la promessa di viaggiare e rimanere in quei posti che tanto vi affascinano, di aiutare i più deboli nel prendersi cura di se stessi e di regalare loro un sorriso.

Un romanzo: “Il Profeta” di Khalil Gibran

PESCI 20/2 – 20/3

Nella sala di una grande hall scorgete in un angolo un pianoforte impolverato. Vi decidete di spolverarlo, di aprirlo e vedere se funziona. Ebbene funziona alla grande, vi mettete a suonare una musica che avete appena scritto e vi accorgete di essere circondati da un pubblico che vi applaude. Il vostro cuore batte forte, l’adrenalina è alta, mentre la vostra fantasia spicca il volo. Provate delle bellissime sensazioni di benessere e di gratitudine verso chi apprezza la vostra musica. Non vi resta che proseguire scordandovi l’appuntamento con il vostro massaggiatore!

Un romanzo: “Novecento” di Alessandro Baricco

