Oroscopo dei libri, come sarà l’estate dei lettori secondo le stelle

Oroscopo estate: cosa prevedono le stelle per i prossimi tre mesi? Questa estate 2020 sarà ricca di novità, di entusiasmo, di passione, di emozioni, di parole, di occasioni e di creatività, cercando il proprio stile e il proprio modo rispondendo alle esigenze proprie e altrui.

Sai qual è un errore che si fa sempre? Quello di credere che la vita sia immutabile, che una volta preso un binario si debba percorrere sino in fondo. Il destino invece ha molta più fantasia di noi. Proprio quando credi di trovarti in una situazione senza via d’uscita, quando raggiungi il picco di disperazione massima, con la velocità di una raffica di vento tutto cambia e da un momento all’altro ti trovi a vivere una nuova vita.

L’estate è la stagione del dolce far niente, degli svaghi e del tempo vuoto, che non necessariamente è “da riempire”. È la stagione adatta per concedersi dei tempi lunghi per riposarsi e divertirsi. Le cose importanti per voi sono in questa calda estate: l’amore, il benessere e il riposo.

Ecco lo speciale oroscopo estate 2020: le previsioni secondo gli astri di come sarà la stagione estiva per chi ama leggere.

ARIETE: 21/3 – 20/4: sprint ed energia!

È un’estate di grande attività psico fisica, il lungo transito di Marte nella vostra prima casa solare è indice di una grande energia e positività, in cui v’impegnate tanto per dedicarvi ai vostri interessi, per coltivare i vostri hobby, per giocare alle vostre partite di pallone o di tennis, per andare in bicicletta, in barca o frequentare un corso di surf.

Organizzate lunghi viaggi per le vostre vacanze, magari un safari in Kenya, dopo aver rinnovato il passaporto. Il periodo migliore è senza dubbio quello che va da giugno a settembre, per ammirare la grande migrazione degli gnu, vedere le gazzelle e le zebre, respirando una sensazione di libertà infinita.

Siete pieni di energia, avete una grande carica vitale con la voglia di fare quello che si desidera, in ogni momento della giornata, è bandita la noia.

Avete voglia di innamorarvi di tutto quello che vedete, che sentite, di una nuova musica che proviene da un pub, di quello che mangiate, dei nuovi cibi, della gente del posto, di esprimere i vostri sentimenti, anche se sapete che si tratta solo di un’avventura.

La sera preferite fare lunghe nuotate in mare aperto, stare a contatto con l’acqua vi rilassa parecchio e scoprite quanto è gratificante rimanere a guardare la Luna dopo che la vostra mente è sgombra da pensieri.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “M. Il figlio del secolo” di Antonio Scurati. L’autore racconta il fascismo attraverso Benito Mussolini, figlio di un secolo che ci ha resi quello che siamo. Un personaggio in grado di fiutare la stanchezza di un paese verso la casta politica e guadagnare fiducia, ma anche di marchiare a sangue il corpo dell’Italia.

TORO: 21/4 – 20/5: tutt’uno con l’Universo!

È la stagione del dolce far niente, degli svaghi e del tempo vuoto, che non necessariamente è “da riempire”. È la stagione adatta per concedersi dei tempi lunghi per riposarsi e divertirsi.

Le cose importanti per voi sono in questa calda estate: l’amore, il benessere e il riposo. È un’estate piuttosto un po’ insolita la vostra caratterizzata soprattutto dal lungo transito di Marte nella vostra dodicesima casa solare.

Le vostre energie si perdono nei mari, avete voglia di lasciarvi andare. Il lavoro fa una tregua e v’iscrivete a quei corsi di escursione in montagna. La vostra carica vitale ha un sapore diverso, perché a un certo punto siete attratti da nuovi posti solitari, da luoghi dello spirito.

Avete voglia di fuggire dalla realtà per coltivare i propri pensieri in solitudine e in contemplazione con l’infinito. Non è un isolamento il vostro ma è una condizione nuova che vi affascina e impiegate tutte le vostre energie per ammirare il panorama di un altro Universo.

Assaporate l’anticonvezionalità in tutte le sue forme, dedicandovi a nuovi interessi e amando tutto quello che c’è da sapere sulle prove spirituali e morali. Respirate aria nuova e se non dovesse essere possibile visitare luoghi di culto, sapete sintonizzarvi su canali video e scoprire nuove realtà con benevolenza comprensione.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Il cuoco dell’Alcyon” di Andrea Camilleri. In questo racconto c’è una novità inquietante, la squadra investigativa del commissario è stata rapidamente smantellata e lui viene obbligato a prendersi un periodo di ferie. Il motivo? Al porto è in arrivo l’Alcyon, un’imbarcazione senza passeggeri, che non vuole averlo fra i piedi. Montalbano, tuttavia si mette a indagare privatamente, fra nuovi misteri e paesaggi mozzafiato.

GEMELLI: 21/5 – 21/6: condivisione!

Le vostre energie psico fisiche sono tutte indirizzate verso il sogno di fare delle vacanze con nuovi amici in piena libertà e autonomia, di assumere nuovi atteggiamenti positivi con un sano distacco e un forte equilibrio.

Il lungo transito di Marte v’invita a investire energie in grandi progetti collettivi, magari v’iscrivete ad associazioni culturali per promuovere importanti iniziative di idee e di pensieri. Vi avvicinate a nuovi studi e interessi come medicina alternativa e olistica, affacciandovi anche al misticismo orientale.

Amate l’estate perché il tempo lo scegliete di impiegare come volete, vi adattate ogni cambiamento, ora siete su una montagna a osservare il volo della rondine, ora vi trovate in piscina a chiacchierare con il vostro amico del cuore.

Vi sentite bene perché avete cura di voi stessi e soprattutto avete tempo ed energia per dedicare a tutto ciò che vi è sconosciuto imparando cose nuove. Vi piacciono molto le avventure di pensiero, inventarvi nuovi aggeggi, magari pure elettrici, rispettando il senso della collettività con molta diplomazia. Si respira aria di libertà e questo per voi è un gran successo.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “L’estate dell’innocenza” di Clara Sanchez. Tratta le vacanze di una bambina di 10 anni in Costa Brava assieme alle tenaci donne della sua famiglia. Dalla loro forza acquisisce una nuova consapevolezza, quella di voler diventare una scrittrice, in quella estate la spensieratezza lascia spazio ad una nuova maturità.

CANCRO: 22/6 – 22/7: arte e creatività!

Il lungo transito di Venere nel segno dei Gemelli e in transito nella vostra dodicesima casa solare accende i riflettori sugli amori anticonvenzionali, sul desiderio di amoreggiare con persone creative, come musicisti, artisti, geni, che poco si adattano alle norme del quotidiano, ma che amano seguire il flusso delle proprie emozioni.

Ecco… voi vi trovate coinvolti in situazioni poco chiare, nebulose, incerte, ma che vi fanno battere il cuore, che v’inondano d’idee bizzarre e di un futuro incerto. Amate vivere un po’ controcorrente almeno negli affari di cuore, perché nella vita professionale urgono le vostre energie per migliorare e far decollare i vostri progetti lavorativi.

Potrebbe essere un’estate alquanto anomala e bizzarra, perché da una parte siete spinti da una corrente emozionale e dall’altra da una corrente lavorativa. Giove è sempre lì che vi consiglia di non fare investimenti a lungo termine ma di conservare i profitti con prudenza e cautela.

Tutto ciò richiede un gran investimento non solo fisico ma anche a livello emotivo. Si, gli alti e bassi sono fisiologici nella vita, anche in estate, nonostante il periodo estivo, che richiede relax e riposo.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Storia della mia ansia” di Daria Bignardi. La trama del libro vede la protagonista Lea alle prese con l’altalena emotiva quotidiana, alimentata dalla passione per la scrittura in teatro e dall’ansia causata dalle difficoltà di essere madre unita ad un matrimonio in crisi. Questo equilibrio sottile viene spezzato dalla malattia che la colpisce, ma anche dall’incontro inaspettato seguente, che riaccende nella donna emozioni che sembravano sopite.

LEONE: 23/7 – 23/8: sport e lunghe passeggiate!

Con una bella Venere di transito nei Gemelli scoprite il piacere di scherzare, di comunicare, d’incantare, di piacere, di divertirsi, di chiacchierare, di scrivere di gossip o pensieri su un tovagliolo di carta in un ristorante.

Riflessioni, confidenze, rivelazioni, ma ditelo con parole fresche e nuove e ditelo sotto un cielo di stelle, senza pensarci due volte, ditelo con fiducia ma avanti tutta, perché siete affascinanti e soprattutto pieni di energia. Il lungo transito di Marte nel segno dell’Ariete è un toccasana che vi spinge a osare, a praticare attività fisica anche sotto il sole caldo.

Preferite molto il nuoto o addirittura sport estremi, ma vi sentite così bene che non percepite la fatica. Provate una bella sensazione, soprattutto dopo un lungo periodo in cui è richiesto maggiore impegno sul lavoro e in famiglia.

Ora potete godere le stelle d’estate, il mare incantevole al tramonto, la Luna Piena che illumina le vostre serate e la compagnia di amici fidati e sinceri. La sera accendete un piccolo falò in spiaggia, prendete la chitarra e cantate vecchie canzoni di Lucio Battisti. Sgranocchiate della frutta secca mentre preparate degli aperitivi analcolici.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “I leoni di Sicilia” di Stefania Auci. È ambientato a Palermo nel 1799. Qui vive la famiglia Florio, che intende avviare un commercio con la loro piccola bottega di spezie. La loro ascesa è rapida e in breve tempo diventano la famiglia più ricca della città, tanto da creare una compagnia di navigazione. Nonostante ciò la cittadina non li ama e non li ritiene degni di nobiltà, questo darà vita ad una battaglia in cui sarà fondamentale l’azione delle donne di famiglia.

VERGINE: 24/8 – 22/9: cercasi un’oasi di pace

Il lungo transito di Venere in Gemelli scompiglia i vostri pensieri, il vostro ordine quotidiano, la vostra organizzazione e la pianificazione dei dettagli del vostro lavoro e della vostra routine. Eppure, sapete bene quanto è importante gratificarsi con una vacanza, magari all’insegna di culture e mostre, scoprendo quanto è salutare distrarsi.

Il lungo transito di Marte in Ariete vi conduce nei sentieri del confronto con i vostri soci e colleghi, a investire molte energie in un progetto lavorativo, a traslocare il vostro ufficio su una mansarda per ricevere più luce solare e aria pulita. Cercate la pace e la tranquillità, non avete voglia di fare polemiche, ma spesso siete costretti a rivedere alcune esigenze professionali per poter poi decidere se mantenere lo stesso programma o rivoluzionare il tutto, perché Urano dal segno del Toro vi lancia messaggi di cambiamenti proficui e soprattutto salutari.

Avvertite un certo stress, respirate aria di tensione, in fondo siete così bravi a organizzare le vostre giornate, a essere puntuali e a pianificare ogni dettaglio della vostra giornata, anche in vacanza!

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Cime tempestose” di Emily Bronte. Un grande classico da leggere e rileggere è l’unico romanzo scritto dall’autrice a metà dell’800, che le è bastato a renderla una delle scrittrici più famose della storia. Questo libro narra la storia di Heathcliff, del suo amore per Catherine e di come questa passione finisca per distruggere entrambi. Infatti, elementi quali la gelosia e la vendetta hanno un ruolo centrale nello sviluppo della trama, che scatena effetti negativi sugli individui.

BILANCIA: 23/9 – 22/10: libertà di amare!

Sognate la vostra estate come una danza allegra a piedi nudi sulla sabbia, con la libertà di cercarvi con lo sguardo, perdervi tra la folla e ritrovarvi per scelta. L’amore deve coniugarsi con l’amicizia, la complicità e la libertà di essere voi stessi e di permettere al vostro partner altrettanto.

Libertà di amare è la parola chiave di Marte in opposizione alla vostra settima casa solare. Essere liberi non vuole dire ciascuno per sé, ma soprattutto rispetto, comprensione, condivisione. Libertà vuole dire no alle imposizioni, alla gelosia e ai ricatti emotivi.

Con il lungo transito di Marte in opposizione al vostro segno riscoprite la novità di vivere un rapporto fatto di stimoli e di confronti accessi, di discussioni e di rivalutazione del vostro rapporto, specie se è di lunga durata.

Se siete single, a un tratto vi accorgete d’incrociare il vostro sguardo con quello di un altro, sfiorargli la mano con un sorriso sulle labbra, piccoli, eleganti tocchi in grado di accendere con discrezione la fiamma della passione. L’eros è con voi per tutto il periodo estivo, promettendovi ardore, sensualità, nottate memorabili e una complicità invidiabile.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Il sigillo del cielo” di Glenn Cooper. E’ un thriller recente che racconta la storia di Cal Donovan, un uomo avvenuto per difendere una pietra preziosa proveniente dall’Iraq, che alcuni ladri volevano rubare. Ad essa è collegato un terribile segreto, che nel tempo ha tormentato i Re del passato e che ora Cal dovrà proteggere a tutti i costi.

SCORPIONE: 23/10 – 22/11: emozioni geniali e contrastanti!

Con il lungo transito di Venere nel segno del Gemelli, è bellissimo se ogni cosa lo dite con un fiore, semplicità e dolcezza, anche se a tratti potrebbe essere difficile. Eppure, messaggi e richieste di attenzione ne mandate a bizzeffe al vostro partner.

Inoltre, il favoloso trigono di Nettuno: empatia, sensibilità e romanticismo, in complicità con Plutone: tenacia, trasformazione, eros, sviluppate dei pensieri molto profondi. E volete sconfinare Mercurio? Ma niente affatto. Il dio dai piedi alati vi porta dialogo, comunicazione, socievolezza, relazioni sociali.

Nuove amicizie si affacciano nella vostra vita, un bel drappello vi aiuta a coltivare con astuzia e sensualità il rapporto e a ottenere quello che chiedete previo impegno. Tutti i vostri buoni propositi possono naufragare di fronte ad uno sguardo forse casuale del vostro partner in direzione di qualcuna che non siete voi. La gelosia allora ha il sopravvento e per reprimerla dovrete contare fino a dieci prima di aprire bocca. E passare al contrattacco solo in un secondo momento.

Che cosa fare? Eliminare fisicamente la vostra presunta rivale? Ma non vale come strategia di contrattacco. L’ironia invece sì. Eppoi, a fine estate ritornate a riveder tutte le stelle, proprio quando credevate di aver perduto tempo, comprese le speranze.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Il pianto dell’alba” di Maurizio de Giovanni. Il commissario Ricciardi indaga un caso che lo tocca da vicino, nel torrido luglio del 1934. Il morto è un uomo che gli ha tolto molto in passato, mentre la principale sospettata è una donna che lo ha desiderato e lo desidera ancora. Per questo dovrà cercare di risolvere questo rebus e capire se troverà un’alba o una notte perenne davanti a sé.

SAGITTARIO: 23/11 – 21/12: grandi spazi!

La stagione estiva è un mix di allegria e humour, di colori e di profumi inconsueti, di viaggi e cultura, di tante curiosità e stimoli intellettuali. Il vostro riposo è di grande energia e di carica vitale, di passione sfrenata, di un probabile concepimento di un figlio, di portare alla luce un’opera d’arte, di salire sul palcoscenico della vita e cantare la vostra canzone preferita o recitare una parte di un vostro film preferito.

Il lungo transito di Marte nella vostra quinta casa solare è un aspetto eccellente per i divertimenti, per la vitalità, per il sesso, per i piaceri della vita, per il coraggio, per l’amore verso le cose lussuose, per far decollare la forza e il desiderio di sognare la passione, il romanticismo e l’erotismo, coltivare il vostro hobby preferito, ad esempio il cabaret.

Le stelle vi afferrano per mano e v’invitano a giocare con le sensazioni, la complicità, la malizia, riscoprendo l’attrazione, il desiderio di progettare, di corteggiarvi. Approfittate di questa situazione benevola per fare il punto della situazione e focalizzare quanto vorreste cambiare nel vostro rapporto, dopo uno sfiancante lungo transito di Venere nei Gemelli, che ha messo in discussione i vostri rapporti con gli altri.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “La logica della lampara” di Cristina Cassa Scalia. Si tratta di un romanzo giallo, in cui l’autrice propone il tema della pesca con la lampara, che ha una sua logica precisa, che è quella di prendere ogni pesce con una strategia di attesa. Allo stesso modo il vicequestore Vanina Guarrasi dovrà armarsi della medesima pazienza per risolvere un’indagine complessa, fra i personaggi potenti di quella terra e sorprese imprevedibili.

CAPRICORNO: 22/12 – 20/1: un giro in barca

Vi sentite più forti che mai, vi piace volare sulle ali del successo. Eh sì, anche in estate, quando tutti sono in pausa estiva, voi non vi fermate mai, o perlomeno fate finta di rilassarvi, ma state già pensando al prossimo futuro e all’autunno ripartite alla grande.

Con Urano transitante in Toro nella vostra quinta casa ora si sente suonare un’altra musica, soave, dolce e intonata non solo per il vostro fatturato, ma anche per le vostre tasche. Complice un Giove che lievita il vostro conto corrente, mentre il vostro intuito vi suggerisce nuovi mezzi e modi per investire e guadagnare.

Giove e Plutone sono con voi e non ci sono dubbi sulla vostra determinazione con i piedi ben saldi per terra. Gestite meglio i contatti lavorativi o ricevere proposte gradite per intraprendere nuove avventure e fortificare quello che avete costruito. Ricordatevi che siete in vacanza e le vostre previsioni sono improntate sul riposo, sulle amicizie e sull’amore.

Avete voglia di noleggiare una barca e fare un giro lontano dalla riva, soli: voi e il mare. Il volo dei gabbiani vi distrae e vi riporta a guardare in lontananza quanto siete distanti dal vostro ombrellone. Voi volete solo godere il sole in mezzo al mare.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Becoming. La mia storia” di Michelle Obama. L’amata ex first lady, in grado di farsi apprezzare per la capacità di trovare un equilibrio perfetto fra vita pubblica e privata, raccontata in questa autobiografia. Al suo interno viene riportata sia l’infanzia vissuta nel South Side di Chicago, sia il suo impegno come dirigente. Ma soprattutto gli anni dei due mandati presidenziali, vissuti con il marito Barack e le figlie nella Casa Bianca, resa secondo molti la più accogliente di sempre in quel periodo. Michelle racconta i suoi trionfi, le sue battaglie e le sue sconfitte, l tutto con un’onesta infallibile e uno spirito vivace.

AQUARIO: 21/1 – 19/2: passione e creatività

La vostra estate si colora di una tinta adrenalinica, frizzante, su di giri: è consigliabile prudenza, maggiore controllo dell’impulsività e scaricare quel surplus di energia o nello sport o nell’amore. Scegliere non vi è difficile, potete farlo entrambi, l’importante è non prendersela con chi vi sta attorno.

Il lungo transito di Venere in Gemelli, complice un Marte nella vostra terza casa e con tutti gli inquilini dello Zodiaco, vi porta a farvi un giro sulle montagne russe. Siete su di giri, a provare una girandola di emozioni, sempre sollecitate da mille stimoli, mille interessi e mille eventi.

V’inventate nuovi giochi sulla spiaggia invitando il vostro vicino d’ombrellone a condividere grandi momenti di euforia e di entusiasmo. Non sapete stare fermi un attimo, avete tanta adrenalina in corpo e tanti stimoli per la vostra mente che non sapete come accontentare tutti. State guidando la giostra della vostra vita, ed è una giostra che raramente gira in tondo e sempre nello stesso punto. Avete voglia di spaziare anche nel circostante ma l’importante è non fermarsi, perché avete paura di annoiarvi, si spegnere i vostri neuroni.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “L’amica geniale” di Elena Ferrante. Elena, ormai anziana, racconta la sua amicizia con Lila fin dall’infanzia. Sullo sfondo tanti personaggi e la città di Napoli segnata dal dopoguerra. Ogni pagina di questo scritto tiene incollato il lettore, pur raccontando apparentemente le vicende di due esistenze normali.

PESCI: 20/2 – 20/3: bellezza e gratitudine

Progetti condivisi, richieste di collaborazioni importanti e durature, ambiziosi e costruttivi, determinati e dolcissimi sapete colorare la vostra estate con colori vivaci, accesi. Ottimisti e loquaci, girate in lungo e in largo stimolati da un Mercurio attivo e una Venere seppur poco chiara. Siete circondanti di bellezza e di gratitudine di simpatia e di dolcezza. Tutto ciò vi gratifica e vi emoziona.

Per voi l’importante è muoversi, complice uno spettacolare Giove in sestile che vi suggerisce di ampliare il vostro portafogli e investire in nuovi progetti e idee. Riscoprite nuovi talenti, indossate abiti colorati, avete la stoffa di un imprenditore che mette su una grande azienda seguendo regole e leggi, non sembrate nemmeno più dei Pesci!

Molto probabilmente il vostro fatturato cresce perché seguite il vostro intuito, cavalcate le onde dell’ispirazione e la fantasia di Nettuno. Se siete degli artisti creativi, è il periodo perfetto per mostrare le vostre opere d’arti, le vostre creazioni, il vostro lavoro. Mercurio vi dà man forte affinché possiate prendere appuntamenti e fissare dei contatti proficui.

Il romanzo da leggere secondo l’oroscopo dell’estate: “Il trono di spade” di George R. R. Martin. La trama propone una terra lontana in cui estate e inverno possono durare molti anni, ma soprattutto il trono di spade, con un Re alla guida di 7 regni. Su di essi incombe una minaccia terribile portata dagli estranei. Ciò sta per cambiare tutta la storia, che vivrà di aspre guerre e continui colpi di scene.

