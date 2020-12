Oroscopo dei Libri speciale 2021 – Scorpione

Oroscopo dei libri speciale 2021 per i nati sotto il segno dello Scorpione: “Anno nuovo “di Gianni Rodari

“indovinami, Indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà?”. “Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un Carnevale e un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà sempre martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno!”

Già, lo faranno comunque gli anni seguiti dai fili invisibili di un destino disegnato dai transiti dei pianeti, che in questo nuovo anno vedono l’entrata di Giove e Saturno in Aquario. Un evento epocale che segna le azioni stimolanti ed eccitanti dei tre segni d’acqua.

SCORPIONE: 22/10 – 2/11: RIFLESSIONE

Il vostro anno si preannuncia molto stimolante, eccitante e imprevedibile: Urano, Saturno e Giove si divertono a capovolgere i vostri piani, a stravolgere la vostra agenda e a farvi deviare dai vostri obiettivi.

Sembra tutto divertente se voi foste disposti ad arrendervi e ad assecondare i cambiamenti che si presentono giorno dopo giorno. Sembra tutto facile se voi foste contenti di cavalcare le onde anomale di un mare in tempesta quando tutto sembra tranquillo, ma che tranquillo non è!

A voi Scorpione vi piacciono moltissime le sfide, le complicazioni, i tormenti d’animo, le brutte sensazioni, l’adrenalina scorrervi nel sangue mentre state commettendo qualcosa di illegale.

Il vostro è un anno da trascorrere sulle montagne russe, sia in famiglia e sia con il vostro partner.

In casa cambiate spesso la disposizione dei mobili, buttate vestiti poco usati e comprate abiti, rinnovate l’arredamento della vostra mansarda e ampliate lo spazio creativo e culturale.

In amore? Se aveste una relazione potreste interromperla e iniziare subito un’altra. Se siete single vi trovate sull’altare di punto in bianco. Se siete conviventi è probabile che dobbiate fare delle scelte clamorose e imprudenti.

Se siete coinvolti in una relazione a tre, siete certi che continuerete a percorrere quel viale proibito al buio ma eccitante, perché la passione è il motore della vostra vita.

Portate con voi le percussioni per suonare alla Luna quando il cielo è sgombro dalle nuvole. Annotate le note sul pentagramma senza bisogno di fermarvi a pensare, perché siete travolti da un vulcano di idee melodiose.

Vi sentite ispirati dalla creatività di Nettuno, che dai Pesci, vi suggerisce nuove storie horror da scrivere, mentre i lupi ululano alla Luna Piena di ogni mese.

Il trio Urano, Saturno e Giove, i tre moschettieri che con le loro spade vi punzecchiano e vi fanno saltare dalla sedia. Vi costringono a muovervi per cambiare azienda, partner e famiglia.

Non sembrate nemmeno più voi, ma sapete ben resistere alle intemperie, mentre fuori si scatena un temporale.

Voi Scorpione sapete ben ripararvi e godere il suono di una pioggia scrosciante e impetuosa. E quando siete sopraffatti dagli eventi inaspettati e poco gestibili, prendete la moto e fate lunghe passeggiate di notte. Troverete ispirazione e coraggio per affrontare imprevisti inaspettati, cambiamenti improvvisi, decisioni da prendere e taglio di cose inutili e di persone poco simpatiche.

Fate spazio a tutto ciò che è nuovo, che sarà produttivo e benefico. Conservate tutto quello che avete guadagnato nei mesi precedenti, mettete da parte tutto quello che vi siete conquistati nel periodo scorso.

È sconsigliabili fare passi avventati, investimenti e prendere decisioni poco chiare. Ma è utile tenersi per sé tutto quello per cui avete lavorato.

I tre moschettieri vi sollecitano ad apportare cambiamenti utili e salutari, eliminare tutto ciò che è inutile, spazzare via foglie secche, pulire il viale e recidere rami secchie.

Il prossimo anno sarà un lavoro di pulizia e di capovolgimenti proficui per poter poi seminare nel 2022. Tanti auguri.

Tra tanti romanzi da leggere, scegliete: “I kill giants” DI Joe Kelly e J. M. Ken Niimura. Una storia senza tempo, dura e delicata. Una ragazzina che non si arrende alle difficoltà o ai bulli che la tormentano ma che reagisce con sfrenata fantasia e immaginazione alla disperazione quotidiana. C’è sempre una porta segreta da aprire per superare un trauma, una perdita, un lutto.

Loredana Galiano

© Riproduzione Riservata