Oroscopo dei Libri speciale 2021 – Pesci

Oroscopo dei libri speciale 2021 per i nati sotto il segno dei Pesci: “Anno nuovo “di Gianni Rodari

“indovinami, Indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà?”. “Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un Carnevale e un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà sempre martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno!”

Già, lo faranno comunque gli anni seguiti dai fili invisibili di un destino disegnato dai transiti dei pianeti, che in questo nuovo anno vedono l’entrata di Giove e Saturno in Aquario. Un evento epocale che segna le azioni stimolanti ed eccitanti dei tre segni d’acqua.

PESCI: 20/2 – 20/3: MAGICA FOLLIA!

Il vostro prossimo anno si colora di tinte blu e viola con una nota di marrone in un cielo stellato. La vostra creatività è all’ordine del giorno, siete presi da un vortice di follia che vi porta a creare grandi opere d’arte, a consegnare a domicilio i vostri quadri, a suonare sotto i balconi le sinfonie di grandi musicisti e a consegnare palloncini a tutti i bambini.

Tutto ciò che avete programmato e sperato ora trova terreno fertile per sbocciare nuovi interessi e nuovi hobbies nei vostri prossimi mesi.

Il vostro lavoro lo scegliete voi, perché siete grandi artisti su questa Terra e qualsiasi si tratta la vostra professione siete dei geni in cui fate sbocciare la follia anche nel traffico all’ora di punta in una grande città.

Voi Pesci disegnate su stoffe, dipingete su muri, scrivete versi di una poesia su uno scontrino fiscale, mentre raccontate barzellette al cafè shop.

L’amore è soprattutto aiuto e nutrimento per la vostra anima. Siete sfuggenti ma grandi sognatori in cui la Luna la fa da protagonista alle vostre serate.

Il sesso è stravagante, sapete renderlo straordinario e soprattutto conquistate quei cuori solitari in una notte d’inverno o a Ferragosto. Avete voglia di stimoli e di avventura sia che siete single sia che siete in coppia, perché i sentimenti hanno bisogno di nutrimento emotivo.

Le relazioni sociali sono fonte di ispirazione per le vostre idee, per la vostra creatività e per addobbare la vetrina di un negozio.

A voi Pesci non vi piace la routine, ma sapete trovare una lampadina accesa anche durante il buio di un tram tram quotidiano.

Siete lo spirito libero che sa volare anche con il vento contrario e lo state dimostrando con il perfetto sestile di Urano dal Toro, che vi incita ad assecondare ogni cambiamento, ribaltando amicizie e passioni, cambiando la macchina o il pc.

In fondo, nulla vi spaventa, l’importante essere lucidi quando siete consapevoli di sconfinare oltre i limiti della realtà.

Il vostro è un anno favoloso all’insegna di grandi capovolgimenti positivi, in cui quando pensate che nulla sta cambiando, invece tutto muta.

Tra tanti romanzi da leggere, scegliete: “Breviario per un confuso presente” di Corrado Augias. Viviamo anni rivoluzionari in cui scompaiono abitudini consolidate, canoni politici, riferimenti culturali ed etici, che a lungo hanno dato fisionomia alla nostra civiltà. Abbiamo bisogno di bussole che indichino la direzione verso cui andare e di mappe che ci ricordano da dove veniamo. E chi meglio di Corrado Augias può farci da guida per questi sentieri?

Loredana Galiano

© Riproduzione Riservata