Oroscopo dei Libri speciale 2021 – Cancro

Oroscopo dei libri speciale 2021: “Anno nuovo “di Gianni Rodari

“indovinami, Indovino, tu che leggi nel destino: l’anno nuovo come sarà? Bello, brutto o metà e metà?”. “Trovo stampato nei miei libroni che avrà di certo quattro stagioni, dodici mesi, ciascuno al suo posto, un Carnevale e un Ferragosto e il giorno dopo del lunedì sarà sempre martedì. Di più per ora scritto non trovo nel destino dell’anno nuovo: per il resto anche quest’anno sarà come gli uomini lo faranno!”

Già, lo faranno comunque gli anni seguiti dai fili invisibili di un destino disegnato dai transiti dei pianeti, che in questo nuovo anno vedono l’entrata di Giove e Saturno in Aquario. Un evento epocale che segna le azioni stimolanti ed eccitanti dei tre segni d’acqua.

CANCRO: 21/6 – 21/7: RINASCITA!

Voi Cancro rappresentate la rinascita in persona, risorgete dalle ceneri meglio di un’Araba Fenice, dopo anni di duro lavoro, di resistenza, di sacrifici e di lunghe salite. Le vostre forze sono ora premiate dall’uscita di Saturno e Giove dal segno opposto, che vi hanno messo KO durante i mesi precedenti.

Avete subìto per causa di forze maggiori delle evoluzioni interiori, dei cambiamenti intorno a voi. Nei mesi precedenti lavoro, affetti, famiglia e relazioni sociali sono stati messi sotto sopra e ora, nel 2021, potete finalmente tirare un sospiro di sollievo, mollare la presa, guardare in alto e ammirare il cielo.

I lunghissimi transiti di Nettuno e Urano, per tutto il nuovo anno, sono un grande stimolo a cambiare direzione secondo le vostre aspirazioni, i vostri sentimenti e le vostre sensazioni.

Voi del Cancro siete un segno d’acqua, vulnerabile e sensibile, lunatico ed emotivo, voi vivete le giornate seguendo le vostre aspirazioni.

Ora non siete più costretti a piegarvi alla dura legge di un destino crudele, ora siete in cima di una montagna a godervi dei sacrifici fatti negli anni scorsi, a godervi con un animo più leggero i risultati raggiunti con grande fatica.

Allo scoccare della mezzanotte festeggiate con una cassa di champagne di grande prestigio la vostra vittoria e preparatevi a vivere un nuovo anno all’insegna di un maggiore beneficio a tutto tondo.

L’amore? Troverete il vostro principe azzurro. Il vostro cuore è aperto a nuove relazioni, è tornato disponibile ad amare, ad apprezzare le cose belle dei sentimenti d’affetto.

Sesso? Dolce e romantico, pieno di carezze e di preliminari che sciolgono i vostri sensi anche in pieno freddo gelido.

Se la vostra relazione ha subito delle batture d’arresto ora potete recuperare il vostro amato con grande euforia e dolcezza, festeggiando il vostro ricongiungimento con una fetta di torta “Paradiso”.

Le vostre amicizie? Riprendono quota e la vostra casa è invasa da nuovi e vecchi amici.

La famiglia per i nati nel segno del Cancro? Finalmente si respira aria di festa.

Denaro? Sicuramente saprete investire in grandi progetti fruttuosi dove non mi manca quello spirito di intraprendenza e creatività.

Lavoro? Potreste ricevere bellissime notizie di collaborazioni in cui sarete ben felici di seguire un ritmo lavorativo a suon di “arte”.

Tra tanti romanzi da leggere per voi del Cancro, scegliete: “Lette a me stessa. Dopo la mia prima volta” di Kabi Nagata. In uno scambio di lettere con sé stessa. Kabi Nagata ceca di trovare una risposa alla domanda che tutti i ragazzi della sua età si pongono: cosa significa essere adulti? Vivere da soli, gestire la fama, accettare sé stessi e imparare ad amarsi sembrano missioni impossibili per una ragazza con la sua scarsa autostima se c’è la volontà di cambiare, tutto è possibile.

Loredana Galiano

