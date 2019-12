“Onorevole Natale”, i politici cantano insieme per beneficenza

Senatori e deputati appartenenti a diverse estrazioni politiche per una volta insieme sotto il nome di “SPartiti Uniti” per sostenere un fine sociale. Si chiama “Onorevole Natale” l’iniziativa che ha portato alla realizzazione di un brano musicale audio e video i cui diritti saranno devoluti alla Lega del Filo d’oro.

Onorevole Natale è un brano inedito di Francesco Paolo Sisto, autore e compositore (anche pianista), che nel booklet del cd introduce il brano così:

Con questo meraviglioso “incontro “ fra parlamentari di diversissime provenienze, abbiamo ribadito che nella vita, politica inclusa, ciò che conta sono le persone, con quello che sono, sanno, hanno dentro di sé, nel profondo del proprio cuore.

E la musica ti porta, prendendoti dolcemente per mano, a fare il Bene e, soprattutto, il Bene di tutti.

“Onorevole Natale” (nel cui testo c’è lo “zampino” di mia figlia Serena) è solo l’inizio di un progetto che vuole aiutare i “più deboli” da parte di coloro che, spesso ingiustamente, vengono indicati come i “più forti”.

In realtà, a cercare bene con il lanternino (e senza pregiudizi) di un moderno Diogene, i politici spesso sono fragili, innamorati, affannati come chiunque.

E, in nome di un bel gesto, pronti a dimenticare appartenenze e diversità.

“SPartiti Uniti” è solo alla prima, per noi entusiasmante, prova: e a questa gioia non rinunceremo facilmente.

I protagonisti

Il video nasce dall’incontro di deputati e senatori di diverse provenienze politiche, uniti in un solo coro a sostegno di iniziative di solidarietà. Con Sisto (FI), nel video cantano: on. Ylenja Lucaselli (FDI), sen. Patty L’Abbate (M5S), on. Elisa Tripodi (M5S), on. Francesca Galizia (M5S), on. Maria Teresa Bellucci (FDI), Serena Sisto (co-autrice), on. Giorgio Mulè (FI), on. Walter Rizzetto (FDI), on. Carmelo Miceli (PD), on. Mauro D’Attis (FI), sen. Maurizio Buccarella (Misto). Con la consulenza artistica dell’on. Michele Nitti (M5S).

© Riproduzione Riservata