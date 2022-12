Monaco di Baviera, la città perfetta da visitare a Natale

Vi è mai capitato di visitare Monaco di Baviera? Se non l’avete ancora inclusa fra le mete da raggiungere in vacanza, è il caso di rimediare. Con i suoi maestosi edifici e il folclore bavarese che non si spegne mai, Monaco di Baviera è il luogo perfetto in cui trascorrere le feste natalizie o un weekend invernale: la sua bellezza vi scalderà il cuore!

La “Milano tedesca”

Monaco di Baviera, situata nella Germania meridionale, è la splendida capitale della Baviera, la regione più ricca del Paese. Per questa ragione, Monaco di Baviera è assimilata alla nostra Milano, tanto da avere acquisito l’epiteto di “Milano tedesca”.

Con le sue numerose residenze reali, le chiese in stile barocco e rococò, i vastissimi parchi e gli importanti musei, Monaco è una meta perfetta per godersi un weekend invernale, magari a ridosso delle feste natalizie, in vacanza. La città è conosciuta anche per le atmosfere ricche di folclore, per l’Oktoberfest che attira ogni anno milioni di turisti e per le antiche birrerie, un’istituzione in Germania.

Una città versatile

Oltre al bellissimo centro storico, Monaco di Baviera nasconde molte altre attrazioni che vi ruberanno il cuore. Fra queste, dobbiamo necessariamente annoverare i grandi polmoni verdi della città, stupefacenti parchi che raccontano storie antiche ed affascinanti. L’Englischer Garten, per esempio, è il parco inaugurato nel 1789, immenso, coi suoi 373 ettari di estensione. Come non citare poi il parco di Nymphenburg? Si tratta dell’antica residenza estiva dei reali, un luogo dove il tempo si è fermato e si possono ancora ammirare le maestose carrozze della corte prussiana.

Monaco di Baviera è famosa anche per i suoi antichi musei e le bellissime pinacoteche. Fra queste spicca la Lenbachhaus, una villa costruita nel XIX secolo dal “principe-pittore” Franz von Lenbach che oggi ospita un’ampia selezione delle opere di Kandinsky. Anche il Deutsches Museum rappresenta una meta irrinunciabile per chi si reca a Monaco per la prima volta: è uno dei musei più visitati della Germania, il più grande dedicato alla scienza e alla tecnica, adatto a tutte le età.

I mercatini di Natale di Monaco di Baviera

Ma un’altra delle attrazioni che rendono Monaco di Baviera tanto amata dai turisti tedeschi e stranieri è quella dei mercatini di Natale, ritenuti da molti i più caratteristici di tutta la Germania e fra i più belli al mondo.

Inaugurati lo scorso 21 novembre, i mercatini di Monaco rappresentano un’occasione imperdibile per immergersi nella tradizione bavarese assaggiando le prelibatezze preparate sul momento accompagnandole con il vin brûlé, che con il suo profumo speziato vi guiderà attraverso le piazze più belle della città.

I mercatini di Monaco di Baviera sono un’autentica istituzione: si narra che le loro origini siano da ricercare addirittura nel XIV secolo, quando l’appuntamento era legato alla festa di San Nicola. La prima testimonianza attendibile dell’esistenza dei Mercati di San Nicola risale al 1642, quando, secondo i documenti rinvenuti, l’evento ebbe luogo nella Kaufingerstraße presso la Torre Bella.

I mercatini si sono legati indissolubilmente alle festività natalizie soltanto un secolo dopo, quando furono ribattezzati “Münchner Christkindlmarkt” e allestiti nella loro sede definitiva, nelle vie centrali della città.

Oggi i mercatini di Monaco sono meravigliosi, e riescono a portare i visitatori indietro nel tempo, con gli odori e i sapori tipici della Baviera, i giocattoli artigianali che ricordano le atmosfere dello Schiaccianoci, il profumo delle mele caramellate e la dolce musica delle carole di Natale. Le vie del centro sono addobbate a festa, e l’imponente albero di Natale troneggia sulla piazza principale. Se poi vi incamminate lungo la via Neuhauser Straße, vi troverete dinanzi al più grande mercatino del Presepe di tutta la Germania.