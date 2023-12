I 10 mercatini di Natale più pittoreschi d’Italia da visistare

Share on Email

Il Natale sta arrivando ed è tempo di scoprire i mercatini più pittoreschi delle nostre città. Mettete sciarpa e cappello e seguiteci in questo viaggio alla scoperta delle piazze più natalizie d'Italia

Il Natale sta arrivando ed è tempo di perdersi nei pittoreschi mercatini di Natale delle nostre città. Per calarvi completamente nelle atmosfere del Natale, noi vi consigliamo di riscaldarvi con una tazza fumante di vin brulé e andare di casetta in casetta per acquistare piccoli manufatti artigianali o assaggiare i dolci tradizionali del luogo.

Cannella, spezie natalizie, ma anche formaggi di stalla e salumi nostrani. Sono i pochi e deliziosi ingredienti che animano i mercatini di Natale più pittoreschi d’Italia.

I mercatini di Natale più suggestivi da visitare in Italia

Sempre tenendo presente l’importanza di mantenere le misure di sicurezza in questo periodo, scopriamo insieme quali sono i mercatini id Natale più curiosi e caratteristici in giro per l’Italia.

Bolzano

In Alto Adige ci sono i mercatini di Natale più antichi e tradizionali della penisola. Il mercatino più longevo e grande d’Italia è quello di Bolzano, seguito da Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno. Il Christkindlmarkt è forse uno dei mercatini natalizi più famosi in Italia. Con circa ottanta casette in legno che attirano centinaia di persone ogni anno, a Natale Bolzano si trasforma in uno scenario davvero fiabesco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Somma (@michisomma) in data: 30 Nov 2019 alle ore 9:18 PST

Como

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, dal 26 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: i caratteristici chalet in legno dove è possibile assaggiare le specialità lariane, degustare una polenta a passeggio e bere una cioccolata calda, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini. Tutto contribuisce a rendere la città lariana un vero e proprio “Paese dei balocchi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Città dei Balocchi (@cittadeibalocchi) in data: 28 Nov 2019 alle ore 3:23 PST

Milano

Organizzata in onore del patrono di Milano, Sant’Ambrogio, la fiera è perfetta per chi è alla ricerca di regali di Natale e vuole godersi l’atmosfera di festa. Si possono trovare prodotti di ogni genere e per tutte le tasche, poiché gli espositori vanno dai rigattieri ai fioristi, agli artigiani, ai mestieranti e venditori di stampe e libri, ai maestri del ferro battuto, rame e ottone.

Non mancano inoltre venditori di dolci, oltre alle bancarelle di caldarroste e altre bontà tipiche locali.

Torino

Tornano i mercatini di Natale a tema anche nel capoluogo piemontese: dal 7 dicembre al 7 gennaio, nel bel mezzo di un incantevole Villaggio di Natale, fanno il loro ritorno in piazza Solferino, estendendosi anche in via Garibaldi.

Anche a Moncalieri, con luci e proiezioni a illuminare gli angoli più iconici, dall’8 dicembre il programma di “Natale sotto le stelle” propone l’apertura del Villaggio di Babbo Natale al PalaExpo in piazza del Mercato, con mercatino, pista di pattinaggio, giostre e spettacoli per bambini.

A Venaria arriva Immaginaria: videoproiezioni in piazza Vittorio Veneto e dall’8 al 10 dicembre i mercatini nel borgo antico e il Villaggio di Natale in piazza Pettiti, fra luci itineranti e spettacoli di strada. A Pinerolo i mercatini di Natale a cura della Pro Loco animano piazza Duomo e piazza Facta.

In questi luoghi, i visitatori potranno passeggiare in mezzo a caratteristici chalet respirando l’atmosfera tipica del Natale, tra prodotti artigianali e sfizi gastronomici.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guida Torino (@guidatorino) in data: 28 Nov 2019 alle ore 11:58 PST

Merano

I Mercatini di Natale di Merano animano il centro cittadino con una lunga serie di iniziative . Sulla scenografia degli addobbi d’Avvento si può pattinare in piazza Terme, scoprire angoli suggestivi della città a lume di lanterna, assistere a concerti natalizi. Ma i veri protagonisti dei mercatini natalizi sono i più piccoli, con tante iniziative dedicate.

Ci sono più casette illuminate che propongono prodotti realizzati a mano e piatti locali, nonché diversi eventi per adulti e bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SouthTyrol Südtirol AltoAdige (@visitsouthtyrol) in data: 4 Gen 2019 alle ore 11:25 PST

Montepulciano

Dopo il successo delle edizioni precedenti, l’evento natalizio organizzato nell’affascinante borgo della Toscana si ripropone con un grande Mercatino di Natale con tantissime casette di legno addobbate, che offrono una variegata scelta per le idee regalo, e con il Castello di Babbo Natale.

Un’occasione per vivere la magica atmosfera del Natale in uno dei borghi più affascinanti d’Italia e degustare le eccellenze enogastronomiche nelle cantine secolari del borgo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Montepulciano Blog (@montepulciano_blog) in data: 18 Nov 2019 alle ore 2:29 PST

Gubbio

Qui è possibile ammirare a Gubbio l’albero di Natale più grande del mondo, realizzato con più di 800 luci colorate disposte sulle pendici del Monte Ingino. Presso i mercatini di Natale è possibile idee regalo, oltre ai tanti prodotti agroalimentari del luogo e le delizie di cioccolato.

Per i piccoli, è presente la casa di Babbo Natale, la Slitta di Babbo Natale, il Trenino Gubbio Express Christmas, una pista di ghiaccio e la Ruota Panoramica del Polo Nord.

Arezzo

Un grande Villaggio Tirolese nel cuore della Toscana. Ogni anno, dal mese di novembre la piazza Grande di Arezzo è animata da un originale mercato tirolese italiano, il più grande della nostra penisola. Un mercato natalizio unico nel suo genere che raccoglie espositori dal Tirolo, dalla Germania e dall’Austria e che si ripropone come tappa da non perdere per il Natale 2023.

Ci sono anche la tradizionale Casa di Babbo Natale e la Grande Baita Tirolese, un ampio spazio attrezzato per la ristorazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Zampetti | I Weekendieri (@i_weekendieri) in data: 3 Dic 2019 alle ore 10:22 PST

Roma

A Roma sono presenti diversi mercatini di Natale: i principali sono quelli di piazza Navona e Piazza di Spagna, ricchi di bancarelle con tantissimi oggetti artistici e originali, addobbi per l’albero e per il presepe, giocattoli.

In questi e in molti altri luoghi della città si organizzano eventi speciali con saltimbanchi, giocolieri e artisti di strada che si esibiscono in performance di ogni tipo e per tutte le età.

Castello di Limatola – Benevento

Il Castello medievale di Limatola sorge su una collina nella parte alta del centro storico, a mezz’ora dalla Reggia di Caserta. In questo suggestivo scenario si svolgono i Mercatini di Natale di Limatola. Il castello guarda dall’alto il borgo medioevale di Limatola e ospita giullari, corte medievali, falconieri, stand gastronomici e la magica casa di Babbo Natale, oltre a una mostra di presepi con pezzi antichissimi.

Il mercatino, che mette in scena dall’artigianato italiano di eccellenza, si tiene quest’anno fino al 10 dicembre.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Castello Di Limatola (@castellodilimatola) in data: 18 Ott 2019 alle o re 12:22 PDT

© Riproduzione Riservata