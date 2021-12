La magia del Natale e la gioia di ritrovarsi

Natale

Per molte persone il Natale è il momento più magico dell’anno, un momento in cui ritrovarsi con la famiglia e gli affetti

Il Natale è sempre più vicino, è appena passato il ponte dell’Immacolata che ufficialmente dà inizio alle festività natalizie e a quello che per molti è il periodo più bello dell’anno, o per lo meno, è il momento migliore in cui poter godere maggiormente degli affetti della vita. Oggi vogliamo proprio parlarvi dell’importanza – e della bellezza – di ritrovarsi con famiglia e amici nel periodo natalizio.

Il significato del Natale

Oltre al significato religioso, che vede nel Natale una delle due principali festività del cristianesimo insieme alla Pasqua della resurrezione, questa festività ha un profondo senso spirituale per quanto riguarda l’amore e la gioia all’interno della vita di ogni persona. La cultura popolare ha contribuito a rendere il Natale un momento di gioia e condivisione anche per i non credenti. Il cuore di questa festa, infatti, è la meraviglia di ritrovarsi insieme e godere dell’affetto che la frenesia della vita quotidiana spesso ci fa dimenticare.

Una magia che si rinnova ogni anno

Capita però che molti trovino questo significato ormai troppo commercializzato e superficiale. Si sente spesso dire che quella del Natale deve essere una magia che dura tutto l’anno, non solo in quel determinato giorno perché imposto dall’esterno, i buoni propositi, la gentilezza e il senso di carità verso l’altro devono essere un sentimento vivo in ognuno di noi in tutte le occasioni. L’ipocrisia delle persone in queste festività, inoltre, è un’ulteriore nota negativa che spesso scredita la magia natalizia. Quello che in realtà sta al bisogno di ritrovarsi con gli affetti che invece durante l’anno non si frequentano con regolarità, è nella maggior parte dei casi, la mancanza di tempo e la frenesia di una vita troppo impegnata.

La gioia di ritrovarsi

Gli impegni che riempiono la nostra vita quotidiana spesso limitano la nostra capacità di condividere del tempo di qualità con chi amiamo. A questo si deve aggiungere che molte persone, per questioni lavorative e non, si sono viste costrette a trasferirsi lontano da casa e dagli affetti più stretti. Per questo il Natale e il periodo di festa che lo accompagna è una delle poche occasioni in cui si ha il tempo e l’occasione per tornare e ritrovare le persone care. Famiglia e amici sono il motore della vita, l’amore che accompagna questi rapporti deve essere sempre celebrato, ma la quotidianità annebbia un po’ questo dovere. Il significato del Natale sta proprio nel riuscire a rinvigorire questi legami.