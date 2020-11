La lezione di Steve Jobs per imparare seguire la nostra voce interiore

Steve Jobs, fondatore di Apple, famoso anche e soprattutto per la sua capacità di motivare le persone attorno. Un grande uomo, che con umiltà e dedizione, ha saputo guardare verso un futuro che oggi è il nostro presente.

Nei suoi discorsi, Steve ha sempre sottolineato l’importanza dell’amore verso quello che si fa e l’imprescindibile perseveranza. Oltre ad averci lasciato la sua genialità nella tecnologia, Steve Jobs ci ha anche lasciato delle importanti parole da leggere nei momenti di sconforto.

Il discorso di Steve Jobs

E l’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate. Se non avete ancora trovato ciò che fa per voi, continuate a cercare, non fermatevi, come capita per le faccende di cuore, saprete di averlo trovato non appena ce l’avrete davanti. E, come le grandi storie d’amore, diventerà sempre meglio col passare degli anni. Quindi continuate a cercare finché non lo trovate. Non accontentatevi.

Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro. Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario.

(Università di Stanford, 2005)

Amare ciò che si fa

Il vero segreto della vita è questo: amare. Alla base di qualsiasi avventura, progetto, lavoro o passione, c’è amore. Questo ci permette di essere perseveranti e fiduciosi. All’Università di Stanford il 12 giugno 2005, in occasione della consegna dei diplomi, Steve Jobs tenne un discorso per tutti gli studenti. Questo, qui sotto riportato, è incentrato proprio sul bisogno di focalizzare i propri obiettivi senza arrendersi mai.

Le difficoltà ci sono e ci saranno sempre, le sconfitte pure, le paure più che mai. Ma il riuscire ad andare avanti nonostante tutto, è segno di grande intelligenza e amore per la vita stessa. Ed è proprio per questo che non bisogna mai accontentarsi ma alzare l’asticella per fare salti sempre più alti.

Il tempo prezioso della nostra vita

La vita è breve e fugace, fatta di un tempo limitato.

Steve disse proprio “non sprecate il vostro tempo vivendo la vita di qualcun altro.”

Perché molto spesso, per guardare gli altri e per soddisfare le esigenze altrui, ci dimentichiamo di seguire la nostra strada e il nostro focus. Ciò che facciamo lo dobbiamo fare per noi, solamente per noi.

Il resto del mondo, le voci, il rumore delle opinioni altrui, non devono essere ostacoli per la nostra voce interiore. Dobbiamo urlare ciò che siamo, anche quando intorno a noi c’è disordine e confusione.

Perché tutto è secondario rispetto alla nostra vocazione.

Stella Grillo

