Insieme per la pace, il mondo della cultura in piazza per dire no alla guerra

L'iniziativa "Insieme per la pace" è in programma domenica 20 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Piazza San Giovanni a Roma. Parteciperanno diversi esponenti della cultura e dello spettacolo

Innalziamo un inno di umanità per la pace attraverso la cultura. Il sindacalista ivoriano naturalizzato italiano Aboubakar Soumahoro lancia “Insieme per la Pace”, chiamando a raccolta figure di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo, insieme alle testimonianze di rifugiate e rifugiati, in una piazza che lancerà un grido per la pace attraverso l’arte, la cultura e la musica. L’iniziativa è in programma domenica 20 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Piazza San Giovanni a Roma.

Insieme a Flavio Insinna, Roy Paci, Mimmo Lucano, Malika Ayane, Cosmo, Gaia, NAIP, Dj Ralf, Eugenio in Via di Gioia, Tommy Kuti, Ascanio Celestini, Andrea Rivera, Ariele Vincenti e Emilio Stella, Gemitaiz, Gemello, Riccardo Sinigallia, Margherita Vicario, Cecilia Strada, Artù, Elio Germano, Emilio Stella, Gianmarco Saurino, Giovanni Truppi, Riccardo Noury, Sara Paravicini, Leo Gassman e tante altre e tanti altri che saranno presto annunciati, verrà innalzato un inno, che risuonerà in tutto il mondo, contro la guerra e per la pace, dall’Ucraina fino a tutti quei luoghi colpiti da conflitti armati, determinati da pochi e sofferti da tanti.

🏳️‍🌈 INSIEME PER LA PACE!

📣 Domenica 20 Marzo in PIAZZA SAN GIOVANNI a ROMA dalle 15. Con noi @insinnaflavio, @RoyPaci, Mimmo Lucano, Cosmo, Gaia, @naipnaipnaip, @TheTrueGemitaiz, @DiodatoMusic, Riccardo Sinigallia, Margherita Vicario, @cecilia_strada, Elio Germano, Leo Gassman pic.twitter.com/xUg6AndBpf — Aboubakar Soumahoro (@aboubakar_soum) March 14, 2022

“È arrivato il momento per ognuna ed ognuno di noi di rifiutare l’illusione d’impotenza che spinge all’arrendevolezza, l’indifferenza che costringe alla passività e gli egoismi che conservano nell’immobilismo il comfort dello status quo – dichiara Aboubakar Soumahoro – È arrivato il momento di uscire dall’indignazione virtuale dei social, dal recinto delle nostre divergenze e dalle prigioni delle nostre convenienze per mettere generosamente e all’unisono i nostri corpi al servizio della PACE al fine di Resistere con risolutezza a tutte le forze che vorrebbero cancellare i principi universali di umanità custoditi nell’intimo umano, racchiusi nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e iscritti nella nostra Costituzione. È arrivato il momento di dire NO allo spirito della guerra e all’economia bellica (accecata dallo spirito avido del dio denaro) che uccidono gli esseri umani, distruggono il pianeta e rubano i sogni, i desideri, il destino, la speranza e la felicità dell’umanità.”

Appuntamento per domenica 20 Marzo dalle ore 15.00 alle ore 20.00 in Piazza San Giovanni, a Roma per dire NO ALLA GUERRA IN UCRAINA E A TUTTE LE GUERRE NEL MONDO!