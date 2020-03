”I’m a Woman”, la campagna social per celebrare la forza delle donne

Parte su Facebook, Instagram e Twitter “I’m a Woman”, una campagna social in occasione della Giornata Internazionale della Donna, per celebrare la forza delle donne e le loro qualità. Questa iniziativa è rivolta a tutti e funziona così: condividi sui diversi canali social un’immagine o una foto con la donna che più ti ha ispirato. Può essere una grande donna della storia, una scienziata o un’artista, ma anche una familiare, un’amica, una collega. A ogni immagine aggiungi una didascalia, che spieghi perché quella donna è per te fonte di ispirazione, oppure una citazione/aforisma a lei legato. Ogni immagine o foto dovrà essere accompagnata dall’hashtag #ImAWoman e dalla mention @libreriamo.

La cultura è donna

“Con questa campagna – afferma Saro Trovato, sociologo e fondatore di Libreriamo – vogliamo celebrare la donna, non solo ispiratrice di grandi opere artistiche ma anche, soprattutto, protagonista della società e del mondo culturale. Infatti, come dimostrano gli ultimi dati Istat, la lettura è un’abitudine prevalentemente femminile. Questo contest nasce proprio per celebrare la rilevanza del ruolo della donna all’interno della società.”

“I’m a Woman”: come partecipare

