Dolce della tradizione di Natale

Lui è un artista del panettone, un maestro di tutti i dolci, ma il panettone…è il cavallo di battaglia della sua storica pasticceria. La pasticceria San Gregorio sforna ogni giorno, tutti i giorni dell’anno, centinaia di panettoni, dai classici ai gusti più particolari, uno più buono dell’altro. Ogni giorno vengono sfornati dai 250 ai 500 panettoni e la pasticceria si conferma ogni anno tra quelle dove trovare i migliori panettoni di Milano.

Il signor Angelo Bernasconi ha iniziato a soli tredici anni a lavorare per aiutare la famiglia e ha iniziato come barista, ma prestissimo ha scoperto la sua passione per i dolci. Da lì non si è più fermato. Ha iniziato a frequentare la scuola di pasticceria e a lavorare nelle migliori pasticcerie milanesi per imparare il mestiere che continua a svolgere ancora oggi con passione. Presto ha messo su la sua pasticceria in via San Gregorio dove si può trovarlo tutti i giorni e dove inizia a lavorare ben prima che la pasticceria apra ai clienti già dalle 4 del mattino.