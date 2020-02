Il kit del lettore: 5 accessori indispensabili per chi ama leggere di sera

Trovare un momento buono per dedicarci ai nostri amati libri sembra sempre più difficile. La sera rimane, a nostro avviso, il momento ideale per staccare la spina e aprire finalmente il libro che ci attende sul comodino. Ma prima di abbandonarsi al piacere della lettura, noi vi diamo qualche consiglio per vivere al meglio la vostra esperienza serale.

MINI LUCE DA LETTURA

Con la luce da lettura Legami con due led puoi leggere i tuoi libri preferiti prima di andare a letto senza dover accendere la luce della camera. Realizzata in resistente ABS, è semplicissima da usare e molto pratica! Alimentata da 2 batterie CR2025, già incluse, che possono essere sostituite in caso di necessità.