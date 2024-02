Silvana Di Liberto, una cantante siciliana residente in Spagna ai confini con Portogallo da tanti anni, ci conduce in un pellegrinaggio attraverso il tempo e lo spazio lungo il celebre Cammino di Santiago

Il Cammino di Santiago raccontato da un’artista italiana. Silvana Di Liberto, una cantante siciliana residente in Spagna ai confini con Portogallo da tanti anni, è conosciuta nel suo ambiente per la sua versatilità e la sua abilità nell’interpretare canzoni in cinque lingue.

Sebbene la sua passione sia il jazz, il suo talento include un ampio spettro di generi musicali. Nel corso della pandemia da Covid-19, la sua voce ha assunto la potenza di un ponte, unendo l’Italia e la Spagna con note di speranza. Le sue gesta musicali hanno giocato un ruolo fondamentale nel cementare comunità e offrire conforto in tempi infausti.

Il Cammino di Santiago

Recentemente, ha sorpreso il suo pubblico con un contributo inaspettato: un’appassionante opera d’avventura intitolata “Il Cammino di Santiago (a modo mio)“. In questa narrazione, Silvana ci conduce in un pellegrinaggio attraverso il tempo e lo spazio, offrendo una visione personale e unica di un’epoca passata in cui i comfort moderni erano ancora un miraggio. L’autrice condivide apertamente che il percorso da lei intrapreso è stato impegnativo, sottolineando con forza che ogni ostacolo superato ha ampiamente ripagato ogni sforzo.

Questo itinerario mistico racchiude secoli di storia e leggende, emergendo come una meta sacra per pellegrini provenienti da ogni angolo del pianeta. La sua narrazione immerge i lettori in paesaggi mozzafiato, dai maestosi Pirenei francesi a distese aperte, vigneti, corsi d’acqua e antichi ponti, incantando con foreste millenarie, valli tranquille e pittoreschi villaggi, fino a raggiungere la magica Galizia. L’ampiezza infinita di questi luoghi aperti con orizzonti incontaminati le conferiva la sensazione di non raggiungere mai le varie mete lungo il Cammino di Santiago, creando un’atmosfera di pace che sembrava un premio meritato ad ogni arrivo.

Un itinerario mistico

In questo scenario, si può godere del silenzio interrotto solo dal canto degli uccelli, dai suoni degli animali, la potenza dei fiumi e dai profumi penetranti delle piante e dei fiori, diventando parte integrante di questo paradiso della Spagna del Nord. Man mano che si percorrono i lunghi chilometri, si apre un’opportunità per la riflessione e l’introspezione, una connessione profonda con il proprio corpo. Anche quando ci si sente stanchi, le gambe sembrano muoversi da sole, ma la mente spinge a non mollare, facendo capire quanto il Cammino di Santiago non sia per tutti.

All’inizio può apparire facile, ma più si procede, più il peso dello zaino si fa insopportabile, fino a quando, ad un certo punto, diventa parte di te. La condivisione di storie e fatiche con altri viaggiatori stranieri instaura un senso di comunità e solidarietà, trasformando il Cammino di Santiago in un’esperienza condivisa, arricchente e quasi mistica, poiché ci si sente legati ai pellegrini che lo hanno percorso prima e dopo.

Viaggiando solo con l’essenziale, si sperimenta una maggiore consapevolezza della semplicità della vita e una riduzione delle distrazioni quotidiane. Questo permette di tornare a casa con una prospettiva diversa sul modo di pensare, un rinnovamento interiore e una connessione più intima con se stessi e gli altri.

Cultura e tradizioni lungo il Cammino di Santiago

Ciò che caratterizza “Il Cammino di Santiago (a modo mio)” è la fusione di acume e sensibilità artistica. In alcune tappe, la voce di Silvana si manifesta con l’intento di infondere ispirazione e gioia nei viaggiatori, contribuendo significativamente al loro bagaglio di ricordi. Tramite le sue introspezioni personali, i lettori si addentrano anche nell’ampia ricchezza della cultura e delle tradizioni, della gastronomia, delle leggende, degli aneddoti, del rispetto verso le persone, dell’arte dell’ascolto e dell’ospitalità spagnola che l’ha fatta sentire come a casa sua.

L’autrice non esita ad esplorare le imperscrutabili questioni che emergono nel corso del suo viaggio, affrontando temi come la ricerca di significato, la forza di volontà, perché in quel contesto è necessario andare avanti, e altre sfaccettature tabù della nostra società. Quest’opera non solo conquisterà gli appassionati di viaggi, ma stimolerà anche i lettori più esigenti a riflettere sul significato di ciò che abbiamo di fronte, a volte sfuggente o deliberatamente ignorato.

Con arricchenti dialoghi, saggi consigli e frasi profonde, l’invito a esplorare la bellezza dell’essenzialità in tutti i sensi si presenta come un’opportunità per scoprire i valori nascosti nei sentieri meno battuti. Offre la possibilità di una trasformazione intima, coinvolgente anche per l’anima.

Un inno alla scoperta di se stessi

In sintesi, “Il Cammino di Santiago (a modo mio)” rappresenta un’ode toccante, delicata e gioiosa del viaggio di pellegrinaggio dell’autrice, reso possibile da una rigenerante pausa mentale di 38 giorni che culmina in un colpo di scena nel capitolo 39. “In questa odissea, ho vissuto un’intensa crescita personale, ho forgiato amicizie autentiche e ho incontrato una serie di personaggi significativi”.

“Abbracciando il coraggio che prima mi sfuggiva -conclude l’artista – ho scoperto una nuova essenza di libertà e apertura mentale, imparando a fare le cose da sola. Il racconto è un inno toccante alla scoperta di sé stessi e all’arricchimento spirituale nel percorso della vita. Una lettura indispensabile per chi cerca ispirazione e vuole andare oltre i propri limiti e confini”.

Preparati a essere catturato da un vortice di emozioni e a lasciarti ispirare dalla forza di un viaggio intrapreso da una siciliana. Il suo libro in versione spagnola è stato pubblicato anche sulla rivista di dicembre 2023 e sulla pagina web ufficiale della Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago.

© Riproduzione Riservata