Idee regalo originali per Natale 2022: regalare un abbonamento

Se siete alla ricerca di consigli in materia di regali, ecco una selezione di Abbonamenti unici e di valore. Da quelli dedicati alla lettura fino a quelli gourmet per i più golosi: c’è un abbonamento perfetto per far felice chiunque.

Il conto alla rovescia per il Natale è ormai iniziato e per alcuni è giunto il momento di pensare ad idee regalo utili e di valore. Se anche voi siete stanchi di regalare “i classiconi” come sciarpa e cappellino di lana (spesso poco graditi e che fanno prudere la testa), tazze con imbarazzanti stampe di renne natalizie (che ad agosto è già “benvenuta ansia”) e candele profumate dalle fragranze rigorosamente nauseabonde, perché non cambiare e scegliere un regalo su misura, come un abbonamento?

Si tratta di regali dalla massima resa, con il minor sforzo possibile e che faranno senz’altro felici i propri cari. Comodi, anche last-minute e con un minimo margine di rischio: insomma, la svolta del Natale!

Perché regalare un abbonamento a Natale

Tra le idee regalo per questo Natale, regalare un abbonamento può essere l’idea giusta per stupire i propri cari con un dono unico, ma che ne racchiude tanti: spazio alle passioni, alla creatività e largo alle idee. Anche in materia di abbonamenti, del resto, ce n’è per tutti i gusti: da quelli per lettori appassionati e amanti della tecnologia, a quelli dedicati ai più golosi, fino a quelli per amici o parenti attenti ad ambiente e sostenibilità.

Idee regalo originali per Natale 2022

Ecco, quindi, una selezione degli abbonamenti più originali ed esclusivi da regalare quest’anno per un dono prezioso e fuori dall’ordinario:

Kobo Plus: l’alleato durante le vacanze natalizie per gli appassionati di lettura

Dai romanzi di avventura e fantasia da ascoltare perfetti per i piccini, a libri di ricette per manicaretti adatti a tutti i livelli cucina, fino alle biografie e ai testi filosofici per i più acculturati della famiglia: con Kobo Plus, servizio di abbonamento mensile a ebook e audiobook firmato Rakuten Kobo, i contenuti sono davvero tantissimi. Grazie al vasto catalogo “all-you-can-read” con titoli provenienti da tutto il mondo, è possibile accedervi in modo comodo e illimitato, anche mettendo in pausa la lettura o ascolto in corso per cominciare un’altra storia.

Inoltre, l’app gratuita di Kobo offre funzioni di cui non si riuscirà più fare a meno, come la ripresa rapida della lettura anche tra dispositivi diversi, il comodissimo dizionario integrato che aiuta a comprendere anche testi più difficili, ma anche l’utilissimo strumento per evidenziare le frasi che più hanno lasciato un segno per leggerle in qualsiasi momento. Ne sono disponibili tre versioni:

Kobo Plus eBook: 9,99 € al mese

Kobo Plus eBook + Audio: 12,99 € al mese

Kobo Plus Audio: 9,99 € al mese

Cortilia: box in abbonamento per tutti i gusti per ricevere sempre una spesa sana, locale e sostenibile

Tra le idee regalo originali ecco una scelta sana e sostenibile. Con Cortilia, spesa online smart, locale e sostenibile, potrete prendere i vostri commensali per la gola grazie a panettoni, pandori, creme spalmabili ed eccellenze enogastronomiche come la ‘nduja calabrese, il cotechino e le lenticchie.

Registrandosi al sito www.cortilia.it o scaricando direttamente l’app dedicata è possibile fare i propri acquisti in modo smart. Grazie alla possibilità di scelta l’abbonamento a Cortilia può essere settimanale, quindicinale o mensile con la possibilità di aggiungere o sostituire prodotti a piacere. Sono disponibili varie proposte per diverse esigenze: cassette composte di frutta e/o verdura, forniture soltanto di carne, carne e formaggi, oppure la cassetta vegan o la mista che permette di assaporare prodotti diversi. In più, proposte tagliate su misura per ricorrenze e festività, per soddisfare qualsiasi tipo di necessità. L’abbonamento si può sospendere e cancellare senza alcun costo in ogni momento.