Share on Email

Share on LinkedIn

Share on Pinterest

Share on Telegram

Share on WhatsApp

Ci apprestiamo a salutare il nuovo anno e a dire addio a un 2023 che è stato segnato dalla scomparsa di molti personaggi famosi, appartenenti al mondo dello spettacolo, della letteratura, dello sport e della politica.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2023

Gianluca Vialli (9 luglio 1964 – 6 gennaio 2023)

Gianluca Vialli, celebre calciatore, allenatore e dirigente sportivo, è uno dei personaggi che ci ha lasciato all’inizio del 2023; per l’esattezza il 6 gennaio, dopo aver sofferto un grave male al pancreas. La sua scomparsa ha destato tristezza e cordoglio fra i suoi colleghi e amici più cari, con un’ondata di affetto che è arrivata con forza anche all’opinione pubblica.

Di Gianluca Vialli, infatti, non ricordiamo solo le incredibili gesta sportive, che rimarranno impresse per sempre nel cuore degli appassionati di calcio, ma anche o forse soprattutto il carattere mite e affabile, la bontà e la compostezza che per tutta la vita ha saputo dimostrare.

Gina Lollobrigida (4 luglio 1927 – 16 gennaio 2023)

Fra i personaggi che ci hanno lasciato nel corso del 2023 c’è Gina Lollobrigida, una delle maggiori attrici del panorama cinematografico italiano, icona di bellezza ed eclettismo. Ha recitato per Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Mario Soldati, Luigi Comencini, René Clair e tanti altri importanti registi del secolo scorso.

In pochi sanno che la stella del cinema, col rallentare della sua carriera sul grande schermo, si è cimentata in diverse attività, fra cui quella di scultrice e di fotoreporter.

Maurizio Costanzo (28 agosto 1938 – 24 febbraio 2023)

Giornalista, conduttore, accademico, scrittore, paroliere e sceneggiatore, Maurizio Costanzo è uno dei personaggi che più hanno segnato la storia della televisione italiana.

Di lui, scomparso all’inizio del 2023, ricorderemo i format di successo – primo fra tutti il Maurizio Costanzo Show – ma anche la grande cultura e la passione con cui, fino alla fine, ha portato avanti la sua professione.

Gianni Minà (17 maggio 1938 – 27 marzo 2023)

Rimaniamo nel mondo del giornalismo con un altro dei personaggi influenti scomparsi quest’anno.

Gianni Minà, giornalista, reporter e conduttore televisivo esperto di America Latina, è stato una delle voci più importanti del giornalismo italiano. Pluripremiato a livello internazionale, Minà ha firmato alcuni dei documentari Rai più famosi, fra cui quelli su Che Guevara, Muhammad Ali e Diego Armando Maradona.

Una curiosità su di lui? La sua carriera ha avuto inizio con il reportage sportivo.

Silvio Berlusconi (29 settembre 1936 – 12 giugno 2023)

Presidente del Consiglio dei Ministri eletto quattro volte nonché importante imprenditore, Silvio Berlusconi è uno dei personaggi più famosi scomparsi nel 2023. Berlusconi ha segnato la storia italiana, tanto nel campo televisivo quanto in quello politico, e ha giocato un ruolo di primordine nella creazione del mito milanese.

La sua scomparsa non è stata improvvisa: i suoi ricoveri in ospedale sono diventati sempre più frequenti fino al tracollo definitivo.

Andrea Purgatori (1° febbraio 1953 – 19 luglio 2023)

Di alcuni personaggi famosi ci aspettavamo la scomparsa, perché annunciata da ricoveri in ospedale, o da apparizioni pubbliche sporadiche, o dalla presenza di gravi malattie.

Non è il caso di Andrea Purgatori, grande giornalista, regista e saggista romano venuto a mancare all’improvviso nell’estate del 2023. Poche settimane prima della morte, l’uomo aveva scoperto di essere affetto da una grave forma tumorale. Non c’è stato nulla da fare.

Michela Murgia (3 giugno 1972 – 10 agosto 2023)

Era la notte di San Lorenzo quando, dopo una sofferta e annunciata malattia, la scrittrice, critica e attivista Michela Murgia ci lasciava definitivamente.

Con la sua intervista di qualche mese prima, ci aveva preparati alla sua scomparsa e ci aveva fatto riflettere sul valore della morte, dei legami di parentela e di amore. È uno di quei personaggi che, pur non essendoci più fisicamente, ha lasciato una profonda traccia del suo passaggio su questa terra.

Francesco Alberoni (31 dicembre 1929 – 14 agosto 2023)

Edgar Morin, Roland Barthes, Alain Touraine e Serge Moscovici sono soltanto alcune delle colonne portanti degli studi di Francesco Alberoni, grande sociologo piacentino che si è occupato principalmente delle discontinuità sociali, del processo per cui dal caos nasce l’ordine e delle relazioni amorose.

Fra i personaggi che ci hanno lasciato nel 2023, è celebre soprattutto per il suo best-seller dal titolo “Innamoramento e amore“.

Toto Cutugno (7 luglio 1943 – 22 agosto 2023)

Toto Cutugno è scomparso la scorsa estate lasciandoci in eredità i suoi più grandi successi, prodotti per sé ma soprattutto per altri personaggi del mondo della musica.

Cantautore, compositore e paroliere, Toto Cutugno ha venduto oltre 100 milioni di copie in tutto il mondo e ha ottenuto numerosi riconoscimenti anche in ambito internazionale. Nel 1990 ha vinto l’Eurovision Song Contest con Insieme.

Gianni Vattimo (4 gennaio 1936 – 19 settembre 2023)

È uno dei personaggi celebri scomparsi nell’ultima parte del 2023: Gianni Vattimo è stato un filosofo e politico italiano.

Teorizzatore del pensiero debole, è fra i massimi esponenti della corrente filosofica postmoderna.

Giorgio Napolitano (29 giugno 1925 – 22 settembre 2023)

Due volte Capo dello Stato, Giorgio Napolitano è stato il primo Presidente della Repubblica ad essere eletto per due mandati consecutivi. È, fra i personaggi scomparsi nel 2023, uno dei più influenti in Italia. Del resto, la sua carriera politica si è sviluppata in un periodo cruciale della storia del nostro paese.

Fa sorridere come Napolitano e Berlusconi siano venuti a mancare lo stesso anno. Proprio loro due, discordanti per origini, idee e modalità politiche, scomparsi nello stesso periodo, come collegati da un sottile filo. Strano il destino.

Matteo Messina Denaro (26 aprile 1962 – 25 settembre 2023)

Anche lui è uno dei personaggi che più hanno contribuito a costruire l’immaginario collettivo dell’Italia all’estero. Matteo Messina Denaro, boss mafioso pluriricercato dopo anni di latitanza, ha segnato due volte il 2023.

La prima, quando a inizio anno è stato arrestato, dopo essere stato intercettato proprio nel luogo in cui è nato, nel cuore della Sicilia. La seconda, quando è venuto a mancare lo scorso 25 settembre.

Anna Kanakis (1° febbraio 1962 – 19 novembre 2023)

Anna Kanakis è stata una modella e attrice italiana, eletta nel ’77 Miss Italia. È uno dei personaggi famosi scomparsi nelle ultime settimane del 2023.

Nata a Messina da padre di origini cretesi, Kanakis ha recitato sul piccolo e sul grande schermo e, dopo il 2010, ha scoperto la passione per la scrittura. Ci ha lasciato tre libri, fra cui un avvincente romanzo storico.

Lee Sun-kyun (2 marzo 1975 – 27 dicembre 2023)

Veniamo a uno dei personaggi che, sebbene meno noti in Italia, con la sua scomparsa ha destato non poco scalpore.

Si tratta della star sudcoreana Lee Sun-kyun, scomparsa a poco meno di cinquant’anni dopo aver lasciato in casa una lettera che lasciava presagire un suicidio.

L’attore, diventato famoso nel mondo dopo il successo di Parasite, ha probabilmente compiuto un atto estremo. Le cause potrebbero essere da ricercare nel recente scandalo di abuso di droghe che lo ha coinvolto.

La sua scomparsa ci ha fatto riflettere su quante contraddizioni caratterizzino il mondo dello spettacolo e, più in generale, la nostra società.

© Riproduzione Riservata