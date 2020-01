Eyam, il villaggio inglese che si sacrificò per frenare la peste di Londra

Da ieri, lunedì 27 gennaio, i viaggi dalla Cina sono stati sospesi, comprese le prenotazioni di biglietti aerei e alberghi. La Cina intera è ufficialmente in quarantena. La misura è stata presa con fermezza dalle autorità di Pechino nel tentativo di fermare l’epidemia di Coronavirus. «L’unica cosa oggi che può difenderci veramente è la quarantena, non c’è altro modo», lo ha affermato ieri il virologo Roberto Burioni, ospite della trasmissione radiofonica ‘Melog-il piacere del dubbio’ su Radio24.

Ai giornalisti del New York Times la vicenda ha ricordato un episodio risalente al Seicento, quando il villaggio di Eyam in Inghilterra si sacrificò per evitare che la peste bubbonica arrivata in città si diffondesse altrove.