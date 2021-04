È morto il Principe Filippo, l’annuncio della famiglia reale: aveva 99 anni

«È con profondo dolore che Sua Maestà la regina annuncia la morte dell’amato marito, Sua Altezza Reale il principe Filippo, duca di Edimburgo». Questo l’annuncio ufficiale, pochi minuti fa, sulla morte del marito della Regina Elisabetta. Aveva 99 anni ed era ricoverato da un po’ di giorni, ma non era trapelata alcuna notizia.



Filippo e la Regina dopo quasi 70 anni

Filippo ha trascorso 65 anni a sostenere la regina, ritirandosi dal suo ruolo pubblico nel 2017 e rimanendo in ombra da allora. Nei suoi anni attivi, ha contribuito a impostare un nuovo corso per la monarchia sotto una giovane regina, sostenendo la Gran Bretagna stessa, così come le cause ambientali, la scienza e la tecnologia.

La relazione di Filippo con la giovane principessa Elisabetta iniziò romantica storia d’amore giovanile. “Ci comportiamo come se ci appartenessimo da anni”, scrisse Elisabetta in una lettera ai suoi genitori poco dopo il loro matrimonio. Nel corso degli anni, la regina ha riconosciuto la profonda influenza di Filippo su di lei, chiamandolo la sua “forza e casa” in un discorso sul loro 50° anniversario di matrimonio nel 1997.

Filippo: un uomo moderno

Il principe, timido e privato, sarà probabilmente ricordato per i suoi sforzi per aiutare a modernizzare l’immagine della famiglia reale durante un periodo di grandi cambiamenti per la Gran Bretagna e il mondo, soprattutto all’inizio del regno di Elisabetta nel 1952. Filippo ha contribuito a far vivere i reali in televisione piuttosto che attraverso i servizi radiofonici. È stato il primo membro della famiglia reale a fare un’intervista televisiva e ha presentato un programma su un tour reale del Commonwealth. Si dice anche che abbia persino dato una mano nella trasmissione televisiva dell’incoronazione della regina nel 1953 e nell’organizzazione di un innovativo documentario televisivo del 1969 sulla famiglia.