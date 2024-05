Il discorso di Giacomo Matteotti al Parlamento

Il 30 maggio 1924 il deputato socialista Giacomo Matteotti tenne un discorso alla Camera dei Deputati per contestare i risultati elettorali del 6 aprile di quell’anno che portarono alla vittoria il “listone” guidato da Benito Mussolini e successivamente alla morte dello statista che oggi viene ricordato alla Camera dei Deputati con una mostra.

Il suo discorso era stato un atto d’accusa clamoroso e aveva suscitato grande ira tra gli esponenti del partito fascista. Una pagina nera della storia italiana.

“Nel dilemma tra il consenso e la forza, voi cercate di avere il consenso con la forza”, così Giacomo Matteotti condannava le illegalità e le brutalità della nascente dittatura di Mussolini. Le due parole che ricorrono maggiormente nel suo discorso sono “consenso” e ” forza”. Riprendiamo di seguito alcuni passaggi di quel discorso, che potete ritrovare integralmente a questo link.

“[…] Contestiamo in questo luogo e in tronco la validità delle elezioni della maggioranza. […] L’elezione secondo noi è essenzialmente non valida, e aggiungiamo che non è valida in tutte le circoscrizioni. […] Per vostra stessa conferma (dei parlamentari fascisti) dunque nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere con la sua volontà… […] Vi è una milizia armata, composta di cittadini di un solo Partito, la quale ha il compito dichiarato di sostenere un determinato Governo con la forza, anche se ad esso il consenso mancasse.”

“Voi dichiarate ogni giorno di volere ristabilire l’autorità dello Stato e della legge. Fatelo, se siete ancora in tempo; altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l’intima essenza, la ragione morale della Nazione. Non continuate più oltre a tenere la Nazione divisa in padroni e sudditi, poiché questo sistema certamente provoca la licenza e la rivolta.

Se invece la libertà è data, ci possono essere errori, eccessi momentanei, ma il popolo italiano, come ogni altro, ha dimostrato di saperseli correggere da sé medesimo.

Noi deploriamo invece che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Ma il nostro popolo stava risollevandosi ed educandosi, anche con l’opera nostra. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano al quale mandiamo il più alto saluto e crediamo di rivendicarne la dignità, domandando il rinvio delle elezioni inficiate dalla violenza alla Giunta delle elezioni.”