Nella Chinatown di Roma i ristoranti sono semi deserti, così come quasi tutti gli esercizi commerciali del quartiere. Da qualche giorno i cinesi di Roma e di tante altre città italiane si trovano a fare i conti con la fobia che il Coronavirus ha innescato verso tutto ciò che è asiatico. Molti italiani hanno improvvisamente scelto di tenersi a distanza dai quartieri cinesi, evitare ristoranti asiatici e persino di guardare con sospetto alla presenza di alunni cinesi nelle scuole. Un atteggiamento privo di razionalità che rivela ignoranza e disinformazione nell’accostarsi all’emergenza mondiale del Coronavirus.

Il murale contro la fobia del Coronavirus

In via Principe Amedeo, in prossimità del mercato coperto di Piazza Vittorio, è comparso questa notte un murale che invita a non temere il contagio per il solo fatto di essere cinesi. Protagonista del murale è Sonia, la proprietaria del ristorante di via Bixio, Hang Zhou, conosciuto a Roma come uno dei migliori ristoranti cinesi della città. Nell’opera della street artist Laika, Sonia indossa una tuta bianca con un cartello che recita #JeNeSuisPaSunViruse, mentre nella vignetta c’è scritto: “C’è in giro un’epidemia di ignoranza…dobbiamo proteggerci”.