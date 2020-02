Come ingannare il tempo con i propri bambini, al tempo del Coronavirus

Cosa fare, cosa inventarsi quando si è costretti in casa per un’influenza o per una quarantena forzata ai tempi del Coronavirus e bisogna impegnare i bambini affinché non si annoino o trascorrano troppo tempo davanti la TV?

Oltre a leggere un libro insieme o a fare dei giochi da tavolo o un puzzle, è bello inventarsi dei giochi per ingannare il tempo in modo piacevole e farlo scorrere il più velocemente possibile con i propri bambini. Basta avere un po’ di fantasia e industriarsi con il materiale che si ha a disposizione in casa. Di seguito una quarantina di idee di vecchi giochi e passatempi da poter rispolverare o nuovi giochi da provare insieme ai figli non ancora teenager.

Passatempi e giochi di abilità e creatività

Creare oggetti e personaggi riciclando i cartoni delle uova o i rotoli della carta igienica Creare origami con la carta colorata, anche seguendo i tutorial su internet se non si è capaci Costruire un acchiappa-sogni con piatti di carta, nastri, campanellini e quant’altro si può avere in casa Organizzare un vero party per bambole e peluche, compreso di bevande, musica e regalini Dipingersi i visi con colori da face painting Fare i popcorn in pentola con un coperchio di vetro per vederli scoppiettare e mangiarli guardando un cartone con le serrande abbassate come al cinema Scegliere le foto più belle della famiglia da stampare per creare un album Decorare una maglietta o un paio di jeans con i colori per stoffa Creare al computer la playlist che piace a tutta la famiglia, metterla su una pennetta per poi sentirla in auto quando si potrà uscire Scattare foto divertenti con il cellulare, facendo anche facce buffe Organizzare un lavaggio auto nel lavandino del bagno con tutte le macchinine che avete Costruire il grattacielo più alto del mondo con le costruzioni Fare un collage ritagliando foto dalle riviste Bendati a turno, indovinare che cosa si sta mangiando: aceto, limone, latte, orzo, salsa di pomodoro, tonno, uova Costruire pareti di bicchieri di plastica e poi buttarle giù con dei tappi di bottiglia Costruire una catapulta con cucchiai, noci, nocciole o palline Fare una gara di scioglilingua Il classico shangai con i bastoncini o le matite colorate

Giochi movimentati e divertenti

Il vecchio classico Un-due-tre-stella Ballare pazzamente a suon di musica Farsi trasformare in una mummia con la carta igienica Giocare al tirassegno con palline da ping pong e recipienti di varie dimensioni dal più grande (cestino per le carte) al più piccolo (bicchiere) Giocare a bowling casalingo con bottiglie del latte e palline da tennis o ping pong Allestire un percorso di minigolf in salotto Giocare a nascondino Giocare a strega di mezzanotte Con un cucchiaio in bocca e una pallina nel cucchiaio, fare a chi arriva più lontano senza farla cadere Giocare ai travestimenti con quello che si trova e poi farsi le foto Creare una fila di piccoli libri in verticale per tutto il corridoio e poi farli cadere godendosi l’effetto domino

Giochi istruttivi

Inventare insieme una storia, raccontandone un pezzettino a turno. Uno finisce e l’altro comincia dove il primo ha lasciato. Piantare un piccolo erbario di lenticchie e altri legumi, sul cotone bagnato. Indovinare nuovi vocaboli giocando all’impiccato Il classico gioco dei mimi di canzoni, film o libri di fiabe o di avventura Preparare insieme una torta o dei biscotti o altro piatto amato dai bambini come le polpette o un piatto simpatico come il pesce finto Disegnare e colorare insieme sdraiati sul pavimento Fare da soli la pasta di sale, anche colorata e profumata con oli essenziali Creare lavoretti con la pasta di sale che avete fatto, e poi cuocerli in forno Creare un tavolo sensoriale con vari oggetti e materiali, bendare il bambino e farlo indovinare Imparare a fare le ombre cinesi Indovino chi sono, ognuno facendo domande al suo turno, deve indovinare il nome del personaggio estratto che l’altro giocatore ha scritto su una striscia di carta e gli ha attaccato sulla fronte

