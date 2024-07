Cerimonia di apertura delle Olimpiadi: lo sport tra spettacolo e autenticità

Share on Email

Share on Pinterest

Share on Flipboard

Share on Telegram

Share on WhatsApp

La sfarzosa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 sono state una nuova occasione per riprendere le riflessioni di Pasolini riguardo allo sport come spettacolo, sempre più orientato verso la commercializzazione e l’immagine, e alla sua autenticità.

Sta facendo molto discutere la scelta degli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 di tenere la cerimonia di apertura dei Giochi non allo stadio, bensì a cielo aperto nei luoghi simbolo di Parigi, dalla Senna alla tour Eiffel.

Molti stanno criticando la scelta di aver dato più spazio allo spettacolo e alle eccellenze francesi, a discapito di coloro che sono i veri protagonisti dell’evento sportivo più prestigioso del mondo: gli atleti.

Senza dubbio, le Olimpiadi continuano a esercitare un’attrazione magnetica su spettatori e partecipanti, rappresentando una celebrazione globale di competizione e orgoglio nazionale.

Tuttavia, sebbene il contesto attuale sia profondamente diverso da quello di sessanta anni fa, alcune riflessioni del poeta e intellettuale Pier Paolo Pasolini, riguardanti le Olimpiadi di Roma 1960, possono offrire spunti interessanti per comprendere la natura evolutiva dello sport moderno e il suo rapporto con il mondo dello spettacolo.

L’estetica della cerimonia di apertura: un’analisi Pasoliniana

Pasolini, nella sua cronaca per Vie Nuove, aveva descritto con entusiasmo la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Roma.

La sfilata delle nazioni e l’eclettismo dei costumi, pur nella loro varietà, contribuivano a un effetto di grande bellezza e armonia.

La sua attenzione si focalizzava non solo sull’aspetto estetico e spettacolare della manifestazione, ma anche sull’aspetto simbolico di un mondo che si presentava unito, seppur segnato dalle recenti cicatrici della storia e della politica.

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024 ha rappresentato inevitabilmente un momento di orgoglio e di celebrazione, ma con un diverso quadro geopolitico e culturale che potrebbe influenzare la percezione e l’impatto della manifestazione.

La cerimonia di apertura di Parigi 2024 è stata quindi una nuova occasione per riflettere sulle tematiche sollevate da Pasolini riguardo allo sport come spettacolo e alla sua autenticità.

Il poeta friulano ci invita a guardare oltre la superficie scintillante delle manifestazioni sportive e a considerare come l’essenza dello sport possa essere preservata e celebrata in un mondo sempre più orientato verso la commercializzazione e l’immagine.

Con queste riflessioni, possiamo sperare che le Olimpiadi non siano solo un evento di grande impatto mediatico, ma anche un momento di vero incontro e di riflessione sull’autentica natura dello sport e della competizione.

La critica alla retorica e al provincialismo olimpico

Pasolini non risparmiava critiche alla retorica e al provincialismo delle cerimonie ufficiali. Egli considerava, ad esempio, il discorso del ministro Andreotti come privo di ispirazione e di rilevanza rispetto alla grandiosità del momento olimpico.

Questa critica alla retorica può trovare delle analogie anche nel contesto attuale.

La retorica moderna potrebbe manifestarsi in forme diverse, a la riflessione pasoliniana resta pertinente: il rischio che lo spettacolo olimpico possa perdersi nella mera esibizione senza un reale significato sociale e culturale è una preoccupazione che rimane valida anche oggi.

Ci si chiede se le Olimpiadi di Parigi 2024 riusciranno a evitare di diventare una mera vetrina di marketing piuttosto che un’autentica celebrazione del valore sportivo e culturale.

Sport come spettacolo vs. sport come esperienza genuina

In un secondo articolo, Pasolini esplorava il distacco tra lo sport come spettacolo e lo sport come esperienza genuina e popolare.

Egli criticava la trasformazione dello sport in un fenomeno mediatico, ridotto a puro intrattenimento per masse, lontano dall’autenticità e dallo spirito di competizione reale.

Le Olimpiadi di Parigi, con il loro ampio seguito mediatico e la loro crescente commercializzazione, non possono sfuggire a questa critica.

La domanda che Pasolini poneva, e che rimane valida, è se l’essenza dello sport, il suo spirito di sfida e di autentica partecipazione, possa ancora emergere in un contesto così fortemente influenzato dalla macchina dello spettacolo.

Questo solleva interrogativi su come mantenere la genuinità dello sport in un’era dominata dai media e dal marketing.

Il dilettantismo e l’ideale di sport autentico

Nel suo terzo intervento, Pasolini raccontava un incontro con il ciclista Viktor Kapitanov, un atleta che, nonostante i suoi successi, incarnava un ideale di sport dilettantistico, lontano dalla commercializzazione e dal professionismo.

Pasolini apprezzava la purezza e la semplicità di questo approccio, vedendo nel dilettantismo una forma di sport che privilegia il miglioramento personale e la sana competizione.

Questa visione di uno sport autentico, privo di pretese di gloria commerciale, potrebbe offrire una riflessione importante per il panorama olimpico moderno, che spesso sembra anteporre l’immagine e il marketing alla sostanza e alla verità dell’esperienza sportiva.

Le Olimpiadi di Parigi 2024 potrebbero quindi trarre beneficio dal recupero di questo spirito puro e non commercializzato dello sport.

Il contrasto tra Olimpiadi e realtà sociale: un’analisi continua

La disconnessione tra le Olimpiadi e le realtà sociali più marginali, che Pasolini osservava nei suoi articoli, è un altro tema che può trovare riscontro nell’odierno contesto olimpico.

Le celebrazioni olimpiche spesso si svolgono in un’atmosfera di grande fasto e splendore, mentre le periferie e le aree meno fortunate rimangono escluse dal clamore mediatico e dalle sue promesse di progresso e inclusione.

Pasolini descriveva il contrasto tra la Roma olimpica e le borgate impoverite, e oggi, in Parigi, potremmo chiederci se la manifestazione sportiva sarà in grado di colmare questa distanza o se, come allora, le disuguaglianze rimarranno un’ombra sullo sfondo di una celebrazione globale.

© Riproduzione Riservata