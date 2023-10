Amazon Prime Day 2023, le promozioni per chi ama musica, libri e cultura

Al via l'Amazon Prime Day, la Festa delle Offerte Prime di Amazon: ecco una selezione delle migliori offerte disponibili per i clienti Amazon Prime il 10 e 11 ottobre

Al via l’Amazon Prime Day 2023, la Festa delle Offerte Prime. I clienti Amazon Prime potranno vivere un’esperienza di shopping davvero unica grazie alla il nuovo evento che da oggi 10 ottobre fino alle 23:59 dell’11 ottobre mette a disposizione moltissime offerte esclusive su prodotti di grandi marchi e di piccole e medie imprese.

Per ben 48 ore senza interruzioni, i clienti di Amazon e tutti gli appassionati di shopping online potranno usufruire di sconti speciali e risparmiare sui propri acquisti. Scorpiamo le pirncipali offerte che possono interessare cli ama leggere, guardare serie tv e ascoltare musica.

Amazon Prime Day 2023

Per tutti coloro che non vedono l’ora di inaugurare la stagione dello shopping natalizio, Amazon rendere disponibili moltissime offerte in tutte le categorie, tra cui elettronica, moda, casa, cucina, animali domestici, giocattoli e dispositivi Amazon.

Tra i prodotti da non perdere durante la Festa delle Offerte Prime,

Le offerte WOW

Durante l’Amazon Prime Day 2023, nel corso dell’evento Festa delle Offerte Prime, i clienti possono inoltre accedere alle esclusive Offerte WOW! per un tempo limitato su brand come Braun, Micheal Kors, Remington, Swaroski, Microsoft.

I clienti Amazon Prime potranno anche approfittare di imperdibili occasioni sui prodotti inclusi nelle principali vetrine di Amazon.it: Made in Italy, con prodotti a forte identità territoriale, Amazon Launchpad, per un’ampia selezione di prodotti delle migliori start-up, e Climate Pledge Friendly, per aiutare i clienti nelle loro scelte più sostenibili per l’ambiente.

Infine, grazie al badge Piccola Azienda e al nuovo filtro Piccola Azienda, i clienti Amazon Prime potranno supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani scoprendo e acquistando ancora più facilmente i loro prodotti all’interno della vetrina Amazon dedicata. Puoi scoprire le migliori offerte delle piccole e medie imprese a questo link.

Le migliori promozioni

Ecco le migliori offerte a cui i clienti Amazon Prime possono avere accesso nel corso dell’Amazon Prime Day 2023:

Dispositivi Amazon: offerte su una selezione di dispositivi Amazon che includono Echo Pop + Meross Smart Plug (presa intelligente con connettività Wi-Fi) disponibile a 22,99€, Blink Outdoor (1 Camera System) + Blink Mini Pan-Tilt (1 Camera) disponibile a 60€, Sistema Wi-Fi 6 mesh dual-band Amazon eero 6, con hub per Casa Intelligente Zigbee integrato, acquistabile a 64,99€ e TCL TV 32SF540 con Fire TV disponibile a 159,00€.

Amazon Music Unlimited: 4 mesi di uso gratuito, per un periodo limitato, per i clienti Prime che sono nuovi abbonati ad Amazon Music Unlimited, con accesso a più di 100 milioni di brani e ai migliori podcast senza pubblicità, on-demand e in streaming audio di alta qualità. Inoltre, i clienti Prime che si iscrivono ad Amazon Music Unlimited possono passare al Piano Famiglia senza costi aggiuntivi per 4 mesi.

Amazon Fashion: fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri.

fino al 30% su grandi marchi tra cui Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Swarovski e molti altri. Amazon Fresh: fino al 30% su centinaia di prodotti inclusi nello store Amazon Fresh Italia. Lo sconto sarà valido solo per acquisti effettuati all’interno dello store Amazon Fresh Italia, per i codici postali in cui è disponibile il servizio Amazon Fresh. Le spese di spedizione non contribuiscono al raggiungimento della soglia minima di acquisto. In caso di cancellazione dell’ordine da parte del cliente, Amazon si riserva il diritto di trattenere dal rimborso un ammontare pari allo sconto ricevuto. Non applicabile a libri, e buoni regalo. Amazon si riserva il diritto di modificare, sospendere o terminare questa promozione. Si applicano le Condizioni Generali di Uso e di Vendita di Amazon.it.

Amazon Seconda mano: fino al 30% su prodotti resi selezionati da Amazon Seconda mano.

Le offerte saranno disponibili per i clienti Amazon Prime di 19 paesi del mondo, tra cui Portogallo, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Singapore, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Regno Unito. I clienti Prime in Giappone potranno invece accedere alle offerte di questo evento nel corso del mese.

I vantaggi per chi ama leggere e ascoltare musica

Non solo Amazon Prime Day 2023: diversi vantaggi attendono i clienti Amazon Prime in vista dello shopping natalizio. Dalla musica e i libri alle foto con Amazon Music Prime, Prime Reading e Amazon Photos, fino alle spedizioni veloci e illimitate su milioni di prodotti, con la possibilità di pagare in contanti e di ricevere il proprio ordine nel luogo più comodo, facendolo recapitare nei punti di ritiro messi a disposizione da Amazon.it in tutta Italia e approfittando della consegna presso gli Amazon Locker o Counter.

Inoltre, con Prime Student tutti gli studenti universitari o gli studenti a tempo pieno dei corsi professionali, possono beneficiare di tutti i vantaggi di Prime per 90 giorni di prova senza costi aggiuntivi. Dopo il periodo di prova Prime Student costa € 2,49 al mese o € 24,95 all’anno, metà rispetto al prezzo di Prime.

