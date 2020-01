A Manila la gigantografia record che ritrae Kobe Bryant e la figlia Gianna

A Manila, la capitale delle Filippine, alcuni seguaci di Kobe Bryant hanno disegnato un enorme murale per onorare il cestista e la figlia tredicenne Gianna, morti insieme ad altre sette persone in un incidente in elicottero domenica scorsa in California. L’opera rappresenta l’ex stella dei Lakers mentre bacia la figlia. Sono in tanti i filippini che continuano a rendere omaggio a Kobe, lasciando dediche, fiori e candele per commemorare la scomparsa della leggenda mondiale del basket.