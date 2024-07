Oggi, 6 luglio, ricorre la Giornata mondiale del bacio, per celebrare un’azione che ci accompagna, nelle sue molteplici forme, durante tutto il corso della vita. Ma è soprattutto uno il bacio che lascia il segno del suo passaggio: quello che riceviamo dalla persona che amiamo.

Per celebrare il bacio, gesto d’amore per eccellenza che poeti, scrittori e artisti hanno rappresentato nelle loro opere in diversi modi e analizzandone le diverse sfaccettature e significati, oggi vogliamo dedicarci a questa ricorrenza proponendovi 5 mete turistiche italiane perfette da visitare in dolce compagnia. Scopriamole insieme!

5 mete “al bacio” da visitare in Italia

La Costiera Amalfitana per una fuga d’amore

Positano e Vietri sul Mare: limpide, cristalline, profumate di salsedine e di libertà, di pomeriggi assolati e di agrumi. Quale migliore destinazione per una fuga d’amore coi fiocchi?

Fra le attività più romantiche, da incastonare con un bacio, ci sono i tramonti vista mare sulle splendide terrazze del circondario, o assaporati direttamente sulle spiagge incontaminate del territorio. Fra i luoghi più spettacolari per godersi un bel tramonto c’è la Terrazza dell’Infinito a Villa Cimbrone, che con le sue statue in marmo si affaccia su un paesaggio mozzafiato: il mare e il profilo imponente della Costiera.

Ma c’è anche la Spiaggia degli Innamorati, la suggestiva caletta che prende il nome proprio dall’intimità che ispira la sua forma.

La Val di Susa per un amore all’insegna della contemplazione naturale

Se vi piace l’idea di un’escursione romantica immersi nella natura, lontani dal caos e dalla frenesia della vita di tutti i giorni, valutate un soggiorno in Val di Susa, fra il Piemonte e la Francia.

Una località versatile, in cui potrete ammirare la potenza della natura passeggiando fino alla cascata di Novalesa, una delle più belle d’Italia, o godervi una visita rilassante al centro storico di Susa con il suo castello e le sue pittoresche stradine… Il luogo più romantico per un bacio indimenticabile in Val di Susa? Forse durante una passeggiata a cavallo immersi nei boschi di Mattie.

Il lago di Garda per un soggiorno magico

Rimaniamo più o meno in zona per un’altra delle mete più romantiche presenti in Italia, e non c’è nemmeno da spiegare perché: il Lago di Garda è una location magnifica per sugellare il vostro amore. Un mare fra le montagne, una zona perfetta da visitare in qualsiasi stagione dell’anno. Sebbene si pensi che in inverno sia più suggestivo, in realtà in estate il lago si veste di colori vivaci e profumi inconfondibili che vi lasceranno senza fiato.

Da visitare assolutamente: il Castello di Sirmione, la domus romana conosciuta con il nome di Grotte di Catullo, Peschiera del Garda con i suoi cinque bastioni e la romanticissima Punta San Vigilio.

La Riviera di Ulisse per gli amanti del mare e del relax

Se amate l’amore, ma anche il mare, c’è una meta che dovreste assolutamente tenere in considerazione per la vostra fuga romantica all’insegna del relax: la Riviera di Ulisse, al confine fra Lazio e Campania, è un luogo privo di affollamenti, intimo, tranquillo, ricco di bellezza naturalistica ma anche architettonica.

Se il territorio offre naturalmente cale, calette e picchi a strapiombo su un mare cristallino, la storia e gli antichi romani che qui hanno amato soggiornare nei periodi estivi sin dall’epoca di Tiberio, hanno arricchito la Riviera di Ulisse di arte e architettura.

Godetevi il patrimonio archeologico di Gaeta, Sperlonga, Formia e Terracina, insieme al fascino eterno del mare.

La città di Verona per un weekend romantico all’insegna della tradizione

Chiudiamo con una meta che, senza ombra di dubbio, è quella più menzionata quando si parla di romanticismo: la città di Verona, sia per il suo legame con la storia di Romeo e Giulietta, sia per la sua conformazione caratteristica che invita al calore e all’intimità, è davvero una località perfetta da visitare in coppia.

Fra le attività che dovreste assolutamente valutare se decidete di recarvi lì per celebrare il vostro amore non può mancare, alla fine di una passeggiata rilassante al tramonto, uno spettacolo d’opera all’Arena di Verona.

