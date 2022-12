Perché non cogliere l’opportunità dei regali di Natale per dare nuova vita e valore ai prodotti di ogni giorno? Ecco una selezione di idee regalo di seconda mano e di ottima qualità

10 idee regalo di seconda mano per donare ancora più valore al Natale. Da sempre, donare è un gesto capace di rendere felice sia chi lo compie, sia chi lo riceve e spesso, per strappare un sorriso o stupire chi ci sta vicino, non è necessario ricorrere a gesti plateali o oggetti costosi. E allora, perché non cogliere l’opportunità dei regali di Natale per dare nuova vita e valore ai prodotti di ogni giorno?

Dare agli oggetti una seconda vita

Un nuovo sondaggio commissionato da Amazon Warehouse e condotto da OnePoll su un campione significativo di 2000 persone dimostra come per gli italiani il detto “ciò che qualcuno scarta può diventare un tesoro per qualcun altro” sia una grande verità e, infatti, il 59% dei nostri connazionali intervistati dichiara che per questo Natale accetterebbe volentieri in dono un prodotto a cui è stata data nuova vita.

Amazon Warehouse

Ed è proprio questo l’obiettivo di Amazon Warehouse, la sezione dello store Amazon.it che trasforma i prodotti resi dai clienti – usati, di seconda mano o con confezione aperta – in offerte imperdibili e che, in occasione della festa più attesa dell’anno, mette a disposizione di tutti coloro che sono alla ricerca di un pensiero speciale tante idee regalo selezionate tra le categorie più popolari. Amazon Warehouse comprende oltre mezzo milione di proposte corredate da informazioni dettagliate sulle loro condizioni e offre a chi le sceglie la libertà di poter spaziare dall’elettronica agli articoli per lo sport, passando per giocattoli, libri e prodotti per gli amici animali, con la garanzia di tutti i vantaggi Amazon in termini di spedizioni, assistenza e politiche di reso.

Perché scegliere un prodotto di seconda mano?

Donare un prodotto di seconda mano o acquistarlo per sé è una scelta di valore sotto molti aspetti: chi si dichiara a favore di questa tendenza la vede come un’opportunità per risparmiare in periodi in cui il costo della vita si fa sentire di più (il 23% degli intervistati ritiene che quest’anno sempre più persone propenderanno per regali di Natale di questo tipo) ma anche per compiere scelte d’acquisto più consapevoli e sostenibili, prolungando così la vita di prodotti che hanno ancora tanto potenziale da esprimere. E la ricerca di Amazon Warehouse mostra come la sostenibilità sia proprio uno degli aspetti che gli italiani hanno maggiormente a cuore e che, nel 69% dei casi, terranno ben presente nei loro acquisti natalizi per quest’anno.

Per trovare il prodotto perfetto a cui dare una “seconda chance”, gli italiani si affidano sia al canale online, sia a negozi fisici, privilegiando i cosiddetti charity shop che vendono articoli di seconda mano a scopo benefico. Anche per quanto riguarda i prodotti più desiderati per questo Natale gli intervistati hanno mostrato di avere le idee molto chiare: telefoni cellulari, computer portatili e tablet sono in cima alle preferenze con libri, gioielli, opere d’arte e vinili.

Quella di donare nuova vita a un prodotto è però una tendenza che va al di là della sola stagione natalizia e che il 70% degli italiani ha già scelto di abbracciare nelle abitudini d’acquisto quotidiane, cogliendo ottime opportunità di risparmio. Tra coloro che, nel corso degli ultimi 5 anni, hanno scelto di acquistare articoli ricondizionati, con confezione aperta o di seconda mano, il 46% ha dichiarato di aver risparmiato oltre 100 euro, mentre nel 22% dei casi il risparmio è stato superiore ai 200 euro.

10 idee regalo di seconda mano

Per dare ancora più valore al Natale, ecco una selezione di idee regalo di seconda mano e di ottima qualità ospitate all’interno della vetrina Amazon Warehouse:

Notebook Gaming Acer Nitro 5 con Processore Intel Core i7-11370H

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen

Orologio Qq Home di Guzzini

Bollitore elettrico di design in resina termoplastica Alessi Plissè

Diffusore a ultrasuoni per aromaterapia di Amazon Basics

Casseruola da 20cm in ghisa color Rosso Ciliegia di Staub

Maschera da Sci unisex Black Mat/Blue-lasergold Lite di Uvex

Torre Magica, gioco didattico 4-in-1 per bambini da 3 a 9 anni di Nene Toys

Origami per bambini e adulti di Camilla Dottosselli

Cornice porta foto in argento della linea Topolino Mickey Mouse di Valenti & CO