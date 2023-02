Libri di Roald Dahl modificati “per renderli più inclusivi”: è censura?

Sta facendo molto discutere la decisione dell'editore britannico del celebre scrittore di modificare i testi dei classici libri per bambini di Roald Dahl "per renderli più accettabili per i lettori moderni".

Modificare i testi dei classici libri per bambini di Roald Dahl “per renderli più accettabili per i lettori moderni”. Sta facendo molto discutere la notizia riportata sul The Guardian circa la decisione dell’editore britannico del celebre scrittore. Le modifiche apportate da Puffin Books, una divisione di Penguin Random House, sono state riportate per la prima volta dal quotidiano britannico Daily Telegraph.

Premesso che l’inclusività sia sempre un gesto da apprezzare anche a livello culturale, analizziamo però in che modo tale concetto è stato applicati in romanzi come “La fabbrica di Cioccolato” e “Matilde“.

La modifica dei romanzi di Roald Dahl

Uno dei romanzi finiti sotto osservazione è “Le Streghe”. Come riportato su Il Post, nel libro vengono eliminati i riferimenti negativi nei confronti delle donne:

Le streghe sono tutte donne.

Non voglio parlar male delle donne. In genere sono adorabili. Ma tutte le streghe sono donne: è un fatto.

Mentre la seguente frase:

Non dire stupidaggini. Non puoi tirare i capelli a tutte le donne che incontri, anche se portano i guanti. Provaci e vedrai.

Nella nuova edizione britannica viene modificata così:

Non dire stupidaggini. Peraltro ci sono molte altre ragioni per cui una donna potrebbe indossare una parrucca senza che ci sia nulla di sbagliato

Dalla revisione delle nuove edizioni dei libri di Dahl ora disponibili nelle librerie emerge come alcuni passaggi relativi al peso, alla salute mentale, al genere e alla razza siano stati alterati. Augustus Gloop, il goloso antagonista di Charlie in “La fabbrica di cioccolato“, originariamente pubblicato nel 1964, non è più “enormemente grasso”, ma solo “enorme”. Nella nuova edizione di Witches, una donna soprannaturale che si atteggia a donna comune potrebbe lavorare come “scienziata di alto livello o dirigere un’impresa” invece che come “cassiera in un supermercato o scrivere lettere per un uomo d’affari”.

Le reazioni di scrittori e critica

L’autore vincitore del premio Booker Salman Rushdie è stato tra coloro che hanno reagito con rabbia alla riscrittura delle parole di Dahl. Rushdie ha vissuto nascosto per anni dopo che il grande ayatollah iraniano Ruhollah Khomeini nel 1989 ha emesso una fatwa che chiedeva la sua morte a causa della presunta blasfemia nel suo romanzo “The Satanic Verses”.

“Roald Dahl non era un angelo, ma questa è assurda censura”, ha scritto Rushdie su Twitter. “Puffin Books e la tenuta Dahl dovrebbero vergognarsi.”

Le modifiche ai libri di Dahl segnano l’ultima scaramuccia in un dibattito sulla sensibilità culturale mentre gli attivisti cercano di proteggere i giovani dagli stereotipi culturali, etnici e di genere nella letteratura e in altri media. I critici lamentano che le recensioni adatte alla sensibilità del 21° secolo rischiano di minare il genio dei grandi artisti e impedire ai lettori di affrontare il mondo così com’è.

PEN America, una comunità di 7.500 scrittori che sostiene la libertà di espressione, ha dichiarato di essere “allarmata” dalle notizie sui cambiamenti ai libri di Dahl. “Se iniziamo il percorso cercando di correggere le offese percepite invece di consentire ai lettori di ricevere e reagire ai libri così come sono stati scritti, rischiamo di distorcere il lavoro di grandi autori e offuscare la lente essenziale che la letteratura offre sulla società”, ha twittato Suzanne Nossel , amministratore delegato di PEN America.

Laura Hackett, una fan di Roald Dahl fin dall’infanzia che ora è vicedirettrice letteraria del quotidiano londinese Sunday Times, ha avuto una reazione più personale alla notizia. “Gli editori di Puffin dovrebbero vergognarsi dell’operazione fallita che hanno eseguito su alcune delle migliori pubblicazioni per bambini in Gran Bretagna”, ha scritto. “Quanto a me, riporrò con cura le mie vecchie copie originali delle storie di Dahl, in modo che un giorno i miei figli possano godersele nella loro gloria piena, cattiva e colorata.”

La Roald Dahl Story Company

La Roald Dahl Story Company, che controlla i diritti dei libri, ha affermato di aver collaborato con Puffin per rivedere i testi perché voleva garantire che “le meravigliose storie e i personaggi di Dahl continuino ad essere apprezzati da tutti i bambini di oggi”.

Il linguaggio è stato rivisto in collaborazione con Inclusive Minds, un collettivo che lavora per rendere la letteratura per bambini più inclusiva e accessibile. Eventuali modifiche sono state “piccole e ponderate con attenzione”, ha affermato la società, secondo la quale l’analisi è iniziata nel 2020, prima che Netflix acquistasse la Roald Dahl Story Company e intraprendesse piani per produrre una nuova generazione di film basati sui libri dell’autore.

“Quando si pubblicano nuove tirature di libri scritti anni fa, non è insolito rivedere il linguaggio utilizzato insieme all’aggiornamento di altri dettagli, tra cui la copertina di un libro e il layout della pagina”, ha affermato la società. “Il nostro principio guida è stato quello di mantenere le trame, i personaggi e l’irriverenza e lo spirito tagliente del testo originale”.

Il successo di Roald Dahl

Roald Dahl è morto nel 1990 all’età di 74 anni. I suoi libri, che hanno venduto più di 300 milioni di copie, sono stati tradotti in 68 lingue e continuano ad essere letti dai bambini di tutto il mondo. L’autore è stato anche una figura controversa a causa dei commenti antisemiti fatti nel corso della sua vita. La famiglia Dahl si è scusata nel 2020, affermando di aver riconosciuto il “dolore duraturo e comprensibile causato dalle dichiarazioni antisemite di Roald Dahl”.

Indipendentemente dai suoi fallimenti personali, i fan dei libri di Dahl celebrano il suo uso di un linguaggio a volte oscuro che attinge alle paure dei bambini, così come al loro senso del divertimento. Forse la soluzione sarebbe, come avviene già per alcuni testi scolastici, mantenere una doppia edizione di ciascuna opera: un’edizione integrale, annotata con il contesto storico e sociale dell’epoca, e un’edizione per bambini.