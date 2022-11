Konrad Lorenz, le frasi più belle e famose

Oggi celebriamo l’anniversario della nascita Konrad Lorenz, premio nobel e padre dell’etologia, attraverso le sue frasi più belle e famose.

Lorenz alcuni dei libri di Konrad Lorenz

L’anello di re Salomone (1949) è l’opera che segna la grandezza scientifica di uno dei padri fondatori dell’etologia. La scelta del titolo richiama alla leggenda secondo la quale Re Salomone avesse un anello che gli permetteva di parlare con gli animali e capirne il linguaggio.

Tra gli altri libri scritti da Konrad Lorenz possiamo segnalare E l’uomo incontrò il cane (1950), sull’evoluzione del rapporto tra l’uomo e il cane.

L’aggressività. Il cosiddetto male (1963), nel quale sulla scorta di Darwin, riconduce il comportamento degli animali e quello dell’uomo agli stessi princìpi evolutivi.

Le tesi di questo libro continuano ad animare un dibattito appassionato che oltre ai biologi coinvolge scienziati sociali, psicologi e umanisti, e rappresentano un punto di riferimento e un potente stimolo per le ricerche attuali.

Gli otto peccati capitali della nostra civiltà (1973) nel quale affronta affronta, nella prospettiva della biologia e dell’etologia, alcuni problemi capitali che si pongono al mondo di oggi.

Tali problemi, secondo Lorenz, corrispondono ad altrettanti «peccati capitali», che la civiltà occidentale ha accumulato nella sua evoluzione e che minacciano oggi di ucciderla.

L’altra faccia dello specchio. Per una storia naturale della conoscenza (1973) la sua opera teoretica di più vasta portata.

La vita di Konrad Lorenz

Konrad Zacharias Lorenz nacque a Vienna il 7 novembre del 1903. Fin dall’infanzia ebbe l’occasione di coltivare la sua passione per il mondo animale, compiendo i suoi primi rudimentali studi all’età di sei anni e poi, studiando a scuola la teoria darwiniana della selezione naturale.

Appassionato fin dalla prima giovinezza allo studio del comportamento animale, iniziò studi biologici alla Columbia University di New York, per poi laurearsi a Vienna in medicina nel 1928 e in filosofia nel 1933.

Nel 1937 ottenne la libera docenza in anatomia comparata e in seguito fu professore di psicologia comparata a Königsberg dal 1940.

Passato dal 1951 al Max Planck Institut, fu nominato nel 1961 direttore dell’affiliato istituto per la fisiologia del comportamento a Seewiesen (Monaco di Baviera), che divenne attivo centro di formazione.

Nel 1973, dopo aver ricevuto il premio Nobel, lasciò Monaco e passò a dirigere il reparto di sociologia animale all’Istituto per la ricerca sul comportamento dell’Accademia austriaca delle scienze.

Konrad Lorenz morì ad Altenberg il 27 febbraio del 1989.

Konrad Lorenz le frasi più belle e famose

L’odio ha conseguenze più nefaste della totale cecità o sordità, perché falsifica ogni informazione che cerchiamo di trasmettere e la trasforma nel suo contrario.

La vita è un processo che cerca conoscenza. Vivere è imparare.

La minaccia che pesa sull’umanità attuale non è tanto la sua potenza nel governare processi fisici quanto la sua impotenza nel dirigere ragionevolmente processi sociali

In natura la verità è sempre assai più bella di tutto ciò che i nostri poeti, gli unici autentici maghi, possono anche soltanto immaginare.

Non per ricevere un altro schiaffo devi offrire al nemico l’altra guancia, no, devi offrirgliela proprio per impedirgli di dartelo!

Quanto più l’uomo impara a conoscere la natura, tanto più viene preso profondamente e tenacemente dalla sua viva realtà.

Non penso che una sana filosofia dei valori possa svilupparsi senza il senso di ciò che è buono, ma anche di ciò che è cattivo.

Ogni domanda alla quale si possa dare una risposta ragionevole è lecita.

Solo chi non sa che anche la propria vittima è una creatura come lui può uccidere senza colpa

L’uomo non è affatto cattivo dalla nascita, ma semplicemente non è sufficientemente buono per le esigenze della vita sociale moderna.

Si allevino soltanto quegli animali che possano veramente vivere nelle circostanze che offrite loro, e che non si limitino a una lenta morte.

Gli animali superiori hanno una capacità e una tendenza a combinar disastri direttamente proporzionale alla loro intelligenza.

L’animale in libertà, che potrebbe fuggire e invece rimane perché mi è affezionato, costituisce per me una fonte di gioia ineffabile.

Il nostro amore per gli animali si misura dai sacrifici che siamo pronti ad affrontare per loro.

È un ottimo sport mattutino per un ricercatore mandare al diavolo ogni mattina prima di colazione un’ipotesi prediletta: mantiene giovani.

La vita cerca problemi e l’offerta di problemi è significativa per il successo; una mancanza di problemi può provocare una stagnazione.

Tutti gli animali domestici sono veri e propri schiavi, solo il cane è un amico.

Cani che abbaiano talora mordono. Uomini che ridono non sparano mai.

La fedeltà di un cane è un dono prezioso che impone obblighi morali non meno impegnativi dell’amicizia con un essere umano.

Gli animali che non dovete comprare si possono distinguere in due grandi categorie: quelli che non potrebbero vivere con voi, e quelli con i quali voi non potreste vivere.

Tutte le ambizioni sono giustificate, ad eccezione di quelle che si arrampicano sulle miserie e sulla credulità umana.

È impossibile rompere l’amicizia con un cane fedele, e darlo via equivale a un omicidio.

È vero che ogni animale costituisce un pezzetto di natura, ma non ogni animale è adatto a rappresentare la natura in casa vostra.

Non esiste patto che non sia stato spezzato, non esiste fedeltà che non sia stata tradita, all’infuori di quella di un cane veramente fedele.

Il gatto è una creatura indipendente, che non si considera prigioniera dell’uomo e stabilisce con lui un rapporto alla pari.