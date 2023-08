Earth Overshoot Day, una poesia di Ho Chi Minh per ritrovare il contatto con la natura

Share on Email

Da oggi, siamo in debito con la terra che ospita. L’Earth Overshoot day, che quest’anno cade proprio il 2 agosto, ci ricorda quanto lavoro dobbiamo fare per tentare di salvare il nostro pianeta e quanta importanza rivesta la natura nelle nostre vite.

Immaginate, per un attimo, come sarebbe triste la nostra quotidianità senza quel contatto che cerchiamo durante le passeggiate al parco, o i pomeriggi al mare, o le sere trascorse al chiaro di luna, a contemplare le stelle cercando di riconoscere il profumo dei fiori.

La natura placa le nostre ansie, ci salva, dagli altri e da noi stessi. Ce lo racconta il poeta rivoluzionario Ho Chi Minh in un breve, intenso componimento, concepito durante la sua prigionia ad opera del Guomintang, che ci sembra perfetto per riflettere sull’Earth Overshoot day.

“Pur con le gambe e i polsi” di Ho Chi Minh

Pur con le gambe e i polsi

strettamente legati

ovunque sento uccelli

e il profumo dei fiori.

Ascoltate, aspirare

chi può togliermi quanto

fa la via meno triste

l’uomo meno isolato?

L’Earth Overshoot Day

L’Earth Overshoot day è una delle tante modalità attraverso cui possiamo monitorare la crisi climatica provocata da decenni di sfruttamento di risorse e combustibili fossili. Si tratta di una data che viene calcolata ogni anno sulla base dell’impronta di carbonio di ciascun Paese del mondo e che indica il momento in cui sono state esaurite tutte le risorse dell’anno. Da oggi, quindi, siamo in debito con il nostro pianeta fino al prossimo 31 dicembre.

La cadenza dell’Earth Overshoot day ci dice tanto sullo stato di salute dell’ambiente. Dagli anni ’70, la data fatidica è arrivata sempre più presto e, sebbene quest’anno rientriamo in riserva qualche giorno dopo rispetto al 2022, lo spostamento non è tale da destare sollievo e anzi ci fa comprendere come le risorse del nostro pianeta non siano più sufficienti a soddisfare la richiesta.

La grandezza della natura

In occasione dell’Earth Overshoot day abbiamo scelto di farvi scoprire una poesia che, in pochi ma emozionanti versi, dice tanto sul rapporto che ci lega alla natura. L’ambiente non è soltanto la fonte delle nostre risorse, ma il luogo presso cui troviamo rifugio e salvezza nei momenti di sconforto.

“Pur con le gambe e i polsi” è un componimento tratto dalla raccolta Diario dal carcere, versi che Ho Chi Minh ha concepito nell’arco della sua prigionia e che lo hanno aiutato ad esorcizzare questa esperienza terribile, a metabolizzarla e a sopravvivere.

La natura è salvezza in ogni suo angolo, anche quello più recondito. Il profumo dei fiori, il cinguettio degli uccelli, tutti quegli odori, quei suoni, quei colori che inebriano i nostri sensi ogni giorno, rendono la nostra vita “meno triste”, e la nostra esistenza “meno isolata”. Anche quando non possiamo farne esperienza diretta, proprio come è capitato al rivoluzionario vietnamita durante l’incarcerazione, la natura accompagna i nostri sogni di libertà e speranza, rendendoci persone migliori.

Ho Chi Minh

Ho Chi Minh è stato un uomo politico vietnamita, celebre rivoluzionario fondatore del Partito Comunista e della Lega per l’Indipendenza del Vietnam. Il suo vero nome era Nguyễn Sinh Cung, ma dopo la prigionia, durata circa due anni, ad opera del Guomintang, il leader decise di farsi chiamare Ho Chi Minh, cioè Ho che cerca l’illuminazione.

La sua formazione, così come le sue idee politiche, furono molto influenzate dal periodo trascorso in Francia, dove conobbe il socialismo, e in URSS. Nel 1945 proclamò l’indipendenza del Vietnam e guidò la guerra contro i francesi. Fu presidente del Vietnam del Nord fino alla morte, avvenuta ad Hanoi il 2 settembre 1969.

© Riproduzione Riservata