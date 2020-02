Una campagna sociale per permettere agli amanti della cultura di manifestare il proprio amore per la cultura attraverso opere d’arte, fotografie d’autore, libri e scene cinematografiche. Parte su Facebook, Twitter ed Instagram “Bacio d’autore”, l’iniziativa inedita rivolta agli utenti dei celebri social network, chiamati a scegliere il loro bacio d’autore preferito, accompagnato da un aforisma romantico, e postarlo poi sulle pagine Instagram, Facebook, Twitter di Libreriamo. Il tutto per un fine sociale molto importante, promuovere le “arti” a San Valentino, festa degli innamorati…anche della cultura.

Lettori come cupido



Per essere protagonisti basterà postare baci iconici ed immagini che esprimano amore sulle pagine Facebook, su Twitter e su Instagram di Libreriamo. Per partecipare, basta scegliere un’immagine che esprima l’amore attraverso una fotografia, un libro, una scena di un film, un’opera d’arte ed accompagnarla con un aforisma romantico scelto per l’occasione. Oltre a pubblicare le immagini sui diversi canali social, occorrerà aggiungere l’hashtag #BaciodAutore e la mention @Libreriamo.

L’amore per la cultura

Un’iniziativa che vuole celebrare l’amore per la cultura attraverso uno dei suoi simboli, il bacio, in occasione del San Valentino, festa non solo delle coppie che si amano, ma di tutti coloro che nutrono una passione ed un sentimento verso qualcosa o qualcuno: un artista, un’opera, un quadro, una fotografia. L’obiettivo della campagna è quello di stimolare alla condivisione, promuovere la cultura e celebrare l’amore per tutto ciò che è espressione artistica, in occasione del 14 febbraio, San Valentino, giorno in cui si festeggia non solo la passione tra innamorati, ma si celebra anche l’amore di coloro che vogliono condividere il proprio sentimento per qualcosa capace di dare emozioni altrettanto valide e forti: la cultura.

© Riproduzione Riservata