Come superare la crisi secondo Albert Einstein

Il pensiero di Einstein

Albert Einstein non fu solo uno dei più importanti fisici e scienziati del Ventesimo secolo. Si distinse per una sensibilità umana e per una profondità filosofica

Il 18 aprile 1955 ci lasciava Albert Einstein, uno dei più celebri fisici della storia della scienza e una delle menti più incredibili del Ventesimo secolo. Albert Einstein non fu solo uno scienziato: si distinse anche per una sensibilità umana e per una profondità filosofica che ne hanno fatto uno dei più importanti pensatori del Novecento.

Oggi, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Albert Einstein, vi riproponiamo queste sue celebri parole sul tema della crisi e della paura, condizione che purtroppo riguarda molti di noi oggi, alle prese con dubbi e incertezze riguardanti il futuro. Per Albert Einstein i momenti di crisi sono eventi da non temere ma ai quali reagire, perché possono portare a nuove opportunità.

.

‘Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi.

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura.

È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere ‘Superato’.

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e da più valore ai problemi che alle soluzioni.

.

La vera crisi, è la crisi dell’incompetenza.

L’inconveniente delle persone e delle Nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie d’uscita.

Senza la crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c’è merito.

È nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lieve brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo, invece, lavoriamo duro.

Finiamola una volta per tutte con l’unica crisi pericolosa,

che è la tragedia di non voler lottare per superarla.’

.