San Giovanni, la notte più magica dell’anno nella poesia di Vincenzo Guerrisi Parlà

La festa di San Giovanni, che celebra nella religione cristiana la figura di San Giovanni Battista e coincide con l’equinozio d’estate, è una ricorrenza magica, in cui le congiunzioni astrali, i miti e i riti della tradizione riaffiorano e si mescolano, producendo un’atmosfera carica di fascino e mistero. Da tempi immemori, infatti, i giorni che intercorrono fra il 20 e il 24 giugno sono momenti speciali dell’anno, in cui il sole vince l’oscurità e si rende visibile al massimo delle sue possibilità.

Nelle culture antiche di tutto il mondo, durante questo particolare arco di tempo, gli elementi naturali e gli oggetti prendono vita, assumendo qualità magiche. Si celebrano riti con il fuoco e con l’acqua – rispettivamente simboli del sole e della luna –, si preparano mazzi di fiori e oggetti propiziatori.

In occasione di questa festa pregna di significati, tradizioni e superstizioni, condividiamo con voi “San Gianni”, una poesia popolare scritta dall’autore calabrese Vincenzo Guerrisi Parlà per raccontare nol’eterno fascino che la notte di San Giovanni esercita sulla nostra cultura.

San Gianni di Vincenzo Guerrisi Parlà, la poesia sulla notte di San Giovanni

Veni San Gianni, tempu di calura,

i gotti si parinchj ogni ficara,

u tempu non si faci ‘cchjù mugliura,

u suli, comu coci, i petri spara.

I fimmani preparanu ‘nu jocu

appena trasi a notti, supa o focu.

I carduna hjuruti, a ribba i mari,

‘nd’i cogghjunu ‘nu mazzu e, a unu a unu

supa a ‘na ‘bbampa i ‘ncignanu a bruschjari

fin’a quando u culuri è tuttu brunu,

doppu i posanu a parti assà ‘mmucciata

e s’abbertunu a’ppressu matinata.

All’arba nesci e grida: “Oh chi furtuna!”

‘na vecchja ‘nt’a ‘nu spicu assà cuntenta,

“mi hjuriru stanotti ‘sti carduna,

pe’ ‘n’annu ancora nugliu mi spaventa,

San Gianni a morti mia teni luntana,

benidittu ‘stu jornu e ‘sta simana!

‘N’attra, scuntenta, ‘ncasa si ritira

e pe ‘na settimana staci chjusa,

prega a San Gianni soi, prega e suspira,

pensandu a gli carduna c’a cimusa

chi non hjuriru, veru signu amaru

ca pe chigli’annu glià non ‘nccè riparu!

Pe’ l’omani dapò, ‘nt’a ‘nu biccheri

si squagghia chjumbu pe’ ‘nu jornu ‘nteru:

quand’è squagghjatu e ditti tri pregheri,

si jetta all’acqua e surgi nu penseru:

se sunnu chjova, sunnu cosi amari,

signu ca non si poti cchjù campari.

Chjgliu ch’esti spusatu, avanti e chjova,

si senti mali ‘nt’a ‘gliù cori soi:

se ‘nd’avi ‘na ferita si rinnova

i chi manera i gliù mumentu ‘mpoi…

‘gli chjova sunnu chjova d’a mugghjeri,

si veni mi s’affuca e pemmi peri.

Se sunnu rosi, chista è cosa rara,

oh, chi scialata propriu a ‘gliu mumentu!

‘ncigna a rridiri e tuttu si prepara

pecchì non suffri ‘cchjù nugliu spaventu:

pe’ ‘n’annu non ‘nci su doluri e peni

e c’u l’amata sua si voli beni.

Nescinu a menzanotti ‘gli magari

c’u ceramidi, cinniri e piruna,

‘ccendunu u focu e ‘ncignanu a hjuhhiari

tenendu patennostri c’u curduna,

po’ dinnu tanti cosi jiendu tundu

comu fussiru cosi i ‘mpernu fundu.

Facendu ‘gli misteri, vonnu diri

ca San Gianni ch’è santu veramenti

alluntana malocchju e cosi niri

chi veninu jettati d’attra genti,

malocchju, cosi niri e focu randi

chi veninu portati d’attri vandi.

Veni San Gianni, tempu di calura,

ognunu a tanti cosi si prepara:

cu ‘lluntana malocchju e jettatura,

cu’ cerca pemmi vidi e pemmi ‘mpara.

Puru c’o mundu prova guerra o paci,

chigliu chi si facìa, sempi si faci.

San Giovanni

Viene il giorno di San Giovanni

nel periodo di gran calura

i fichi abbondano su ogni albero

il tempo non è più nuvoloso

il sole cocente le pietre spappola.

Le donne preparano uno strano rituale, come fosse un gioco

appena si fa notte, sopra il fuoco.

I cardi mariani fioriti in riva al mare

raccolgono in un bel mazzetto e ad uno ad uno

sopra la fiamma li iniziano a bruciacchiare

fino a quando assumono un colore scuro.

Dopo, vengono nascosti in un luogo molto appartato

per essere controllati il giorno dopo.

All’alba, vien fuori da un angolo della casa

una vecchia che contenta grida “Oh che fortuna!

stanotte sono fioriti i miei cardi, per un anno

ancora niente e nessuno mi farà paura!

San Giovanni la mia morte tiene lontana

che sia benedetto questo giorno e questa settimana.”

Un’altra, scontenta, si ritira in casa

e per una settimana intera vi resta chiusa

prega il suo San Giovanni, prega e sospira,

pensando a quei cardoni con la cimosa

che non erano fioriti, vero segno nefasto

che per quell’anno non si sarebbe stati al sicuro!

Gli uomini, invece, in un contenitore

sciolgono il piombo per il giorno intero.

Quando è fuso, dicendo tre preghiere

lo gettano nell’acqua fredda, esprimendo una richiesta nel pensiero.

Se il piombo si solidifica a forma di chiodi,

è cattivo presagio e segno di brutta vita.

Se il piombo assume la forma di una rosa, e ciò è cosa molto rara,

tanta felicità prova in quel momento!

Inizia a ridere e si prepara

a non subire più lo spavento

per un anno intero non ci saranno dolori e pene

e con la sua amata si vorranno bene.

Escono a mezzanotte quelle streghe

con tegole, cenere e fuscelli.

Accendono il fuoco e iniziano a soffiare

appendendo il Santo Rosario dai cordoni

poi recitano parole, camminando in cerchio

come fossero cose da profondo inferno.

Facendo quei rituali manifestano

che San Giovanni, che è Santo veramente

può allontanare il malocchio e cose oscure

che vengono augurate da altra gente.

Malocchio, cose oscure e guai grandi

che vengono portati da luoghi distanti.

Viene il giorno di San Giovanni, col tempo di calura,

ognuno a tante cose si prepara.

Chi allontana il malocchio e la iattura,

chi cerca di guardare per imparare.

Nel mondo, sia in tempo di pace che di guerra,

quello che si faceva, sempre si farà.