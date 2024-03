“Venerdì Santo” di Christina Rossetti (1830-1894), una poesia sui dubbi di fede

Venerdì Santo (Good Friday) è la poesia di Christina Rossetti che mette al centro una giornata importantissima per il Cristianesimo: il sacrificio di Gesù. Ma, la poetessa italo-inglese in un giorno come questo si interroga sulla propria fede, sui propri dubbi religiosi, sul fatto che non sente quella passione di fronte ad un sacrificio così importante.

La giornata della crocifissione di Cristo diventa quindi un momento di riflettere sul proprio senso religioso. Un modo per cercare di trovare quella fede che spesso fugge via.

La poetessa non riesce a piangere, così come accade a chi a fede di fronte a questo avvenimento. Si sente dura come la poeta, la roccia. Non segue quel percorso spirituale di “pecora”. devota al suo pastore.

Emerge nel poema la natura profondamente personale della fede e propone che, nei momenti di dubbio spirituale, l’unica risposta potrebbe essere la ricerca di una maggiore fiducia proprio nella fede.

Venerdì Santo è stata pubblicata nella raccolta di Christina Rossetti The Prince’s Progress and Other Poems del 1866. La poesia parla della lotta spirituale della poetessa londinese per sentirsi vicina a Cristo e agli insegnamenti del cristianesimo, e per piangere il sacrificio da lui compiuto.

Ma andiamo a leggere una delle poesie di Pasqua più profonde e contemporanee, per apprezzarne l’intensità spirituale che Christina Rossetti voleva condividere con i suoi lettori.

Venerdì Santo di Christina Gabriel Rossetti

Sono una pietra e non una pecora

Per il fatto di poter stare, o Cristo, presso la tua Croce

Ad assistere goccia dopo goccia alla lenta effusione del tuo Sangue

Senza piangere?

Non hanno amato così quelle donne

Che ti hanno pianto con tanto dolore;

Non così Pietro che ha pianto amaramente dopo essere caduto,

Non così è stato toccato il ladrone;

Non così il Sole e la Luna

Che nascondono il loro volto in un cielo senza stelle,

Un orrore di grande oscurità nel pieno del mezzogiorno –

Io, solo io.

E tuttavia non rinunciare,

Cerca la tua pecora, vero Pastore del gregge;

Più grande di Mosè, voltati e guarda ancora una volta

E colpisci la roccia.

Good Friday, Christina Rossetti

Am I a stone, and not a sheep,

That I can stand, O Christ, beneath Thy cross,

To number drop by drop Thy blood’s slow loss,

And yet not weep?

Not so those women loved

Who with exceeding grief lamented Thee;

Not so fallen Peter, weeping bitterly;

Not so the thief was moved;

Not so the Sun and Moon

Which hid their faces in a starless sky,

A horror of great darkness at broad noon –

I, only I.

Yet give not o’er,

But seek Thy sheep, true Shepherd of the flock;

Greater than Moses, turn and look once more

And smite a rock.