“Un sogno dentro un sogno” (1949), geniale poesia di Edgar Allan Poe su “quando ci si perde”

Un sogno dentro un sogno è una poesia di Edgar Allan Poe che mette in evidenza come ci si possa sentire quando le cose non vanno come dovrebbero andare. Quando la disperazione o il disagio prendono il sopravvento la vita può trasformarsi in una mera illusione.

Capita che ci si perda nel cammino dell’esistere, possono accadere dei fatti o delle situazioni che possono cambiare radicalmente la nostra vita. Quando ciò accade tutto appare confuso, non si riesce più a comprendere cosa sia reale e cosa sia sogno.

Un sogno dentro un sogno fu pubblicata per la prima volta il 31 marzo 1849 sul periodico di Boston The Flag of Our Union. Non dimentichiamo che siamo quasi alla fine della vita dell’autore amaricano, che morì il 7 ottobre dello stesso anno.

Si tratta di un periodo particolarmente duro per l’autore che è quasi sopraffatto dall’alcolismo. Una crisi esistenziale che fa soffrire molto Edgar Allan Poe. E questi elementi sembrano emergere proprio dai versi della poesia.

Emergono, infatti, temi e argomenti come la natura ciclica della vita e della morte, i sentimenti di perdita, il dolore e la sperata riconciliazione.

Ma leggiamo la poesia di Edgar Allan Poe per cogliere il significato.

Un sogno dentro un sogno di Edgar Allan Poe

Questo mio bacio accogli sulla fronte!

E, da te ora separandomi,

lascia che io ti dica

che non sbagli se pensi

che furono un sogno i miei giorni;

e, tuttavia, se la speranza volò via

in una notte o in un giorno,

in una visione o in nient’altro,

è forse per questo meno svanita?

Tutto quello che vediamo, quel che sembriamo

non è che un sogno dentro un sogno.

Sto nel fragore

di un lido tormentato dalla risacca,

stringo in una mano

granelli di sabbia dorata.

Soltanto pochi! E pur come scivolano via,

per le mie dita, e ricadono sul mare!

E io piango – io piango!

O Dio! Non potrò trattenerli con una stretta più salda?

O Dio! Mai potrò salvarne

almeno uno, dall’onda spietata?

Tutto quel che vediamo, quel che sembriamo

non è che un sogno dentro un sogno?

**********************

A Dream Within a Dream, Edgar Allan Poe

Take this kiss upon the brow!

And, in parting from you now,

Thus much let me avow —

You are not wrong, who deem

That my days have been a dream;

Yet if hope has flown away

In a night, or in a day,

In a vision, or in none,

Is it therefore the less gone?

All that we see or seem

Is but a dream within a dream.

I stand amid the roar

Of a surf-tormented shore,

And I hold within my hand

Grains of the golden sand —

How few! yet how they creep

Through my fingers to the deep,

While I weep — while I weep!

O God! Can I not grasp

Them with a tighter clasp?

O God! can I not save

One from the pitiless wave?

Is all that we see or seem

But a dream within a dream?