“Tra vent’anni sarete più delusi”, la poesia di Mark Twain che infonde coraggio

versi d'autore

Spesso una poesia rincuora, incoraggia, aiuta a ritrovare energie e motiva ad andare avanti, prima che il tempo passi ed i rimpianti possano sopraggiungere. I versi di Mark Twain tratti da “Tra vent’anni sarete più delusi” ci spronano e ci rincuorano, sono un invito a sfidare le avversità e a crescere, soprattutto perché, un giorno, potremmo rimpiangere di non averlo fatto quando ne avevamo la possibilità.

Tra vent’anni sarete più delusi

Tra vent’anni sarete più delusi

per le cose che non avete fatto che per quelle che avete fatto.

Quindi mollate le cime.

Allontanatevi dal porto sicuro.

Prendete con le vostre vele i venti.

Esplorate. Sognate. Scoprite

Una poesia per affrontare le sfide

Immagina di voler spronare una persona cara a cogliere un’opportunità, spingendolo a mettersi in cammino per vivere una nuova esperienza. Viaggiare significa anche mettersi in gioco, lasciare le comodità della quotidianità e andare in un luogo diverso, all’avventura, e crescere attraverso le esperienze che vivremo; non importa se il viaggio sarà duro, conta mettersi in gioco e andare avanti. E’ questo l’invito di Mark Twain in questa poesia. Parole che risuonano come un inno al coraggio e ad affrontare le avversità quotidiane.