“Tieni sempre presente”, una poesia sulla resilienza di ogni Donna

8 Marzo: festa dei diritti delle Donne. Una festa in cui si ricorda e sottolinea il valore del mondo femminile, la forza di ognuna. Una festa che dovrebbe ricordarci sempre che “celebrare una donna”, significa rispettarla ogni giorno, garantirle parità e rispetto. In questa poesia, Madre Teresa di Calcutta, pioniera di quelli che sono i diritti fondamentali dell’essere umano, ricorda ad ogni donna le cose importanti da non dimenticare mai sulla propria vita. “Tieni sempre presente”, si intitola, ed è la poesia perfetta da dedicare e dedicarsi.

La bellezza dell’essere donna

Madre Teresa di Calcutta è stata un’eroina, una guerriera che ha combattuto con le armi della pace e del rispetto. Pioniera dei valori e del rispetto, dedita all’altro e alle difficoltà del nostro mondo. In questa poesia, intitolata “Tieni sempre presente”, Madre Teresa vuole dare un promemoria ad ogni donna: non dimenticare mai il suo valore. “La tua forza e la tua convinzione non hanno età”, scrive. Perchè anche se la vita cambia, il colore dei capelli tende sempre di più al bianco, anche se la pelle diventa più rugosa, le cose importanti, le donne, sanno affrontarle sempre. E così si dispiega l’inno alla forza, alla resilienza. “Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo, non lasciare che si arruginisca il ferro che c’è in te.” Perchè la donna è passione, è grinta, che non deve essere lasciata a dormire.

Le donne devono correre veloci, utilizzare tutti i mezzi disponibili per non trattenersi mai, come scrive alla fine. Oggi, più di ieri, è il momento di combattere. Ma soprattutto, è il momento di tenere sempre presente che essere donna è un’avventura meravigliosa.

Tieni sempre presente, la poesia

Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe,

i capelli diventano bianchi, i giorni si trasformano in anni…

Però ciò che è importante non cambia;

la tua forza e la tua convinzione non hanno età.

Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno.

Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza.

Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.

Fino a quando sei viva, sentiti viva.

Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.

Non vivere di foto ingiallite…

Insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.

Non lasciare che si arruginisca il ferro che c’è in te.

Fai in modo che invece che compassione, ti portino rispetto.

Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.

Quando non potrai camminare veloce, cammina.

Quando non potrai camminare, usa il bastone.

Però non trattenerti mai.

Stella Grillo

