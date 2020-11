Nazim Hikmet è stato un poeta turco del secolo scorso, in grado di dare voce ai sentimenti e alle emozioni comuni come l’amore, ma anche di essere portatore di ideali, battaglie che lo condussero in carcere e lo costrinsero ad emigrare. La sua scrittura è stata, nel tempo, anche la sua salvezza. La poesia che ricordiamo, intitolata “Ti sei stancata di portare il mio peso”, è stata scritta in carcere dopo che la sua donna lo aveva lasciato. Una poesia struggente su un amore ormai finito.

La fine di un amore

Come è possibile fare i conti con l’abbandono? La poesia, per Nazim Hikmet, è sempre stata in grado di dare spazio anche ai sentimenti più oscuri. L’abbandono, in fin dei conti, porta sempre un po’ di oscurità in noi e superarlo non è per niente semplice. Nella poesia qui riportata Hikmet unisce sensi di colpa e dolore, rimpianti e ricordi.

La poesia è dedicata ad una donna che se ne è andata, lasciandolo solo, con i proprio pensieri e soprattutto i propri sentimenti. Dopo il dolore delle prime righe, la poesia si conclude però con quel pizzico di orgoglio, di voglia di rivalsa. Hikmet immagina un giorno, in cui la sua donna si accorgerà di averlo perso davvero, e sarà lì che sentirà il peso più grande. Il peso fatto di assenza, il peso dell’aver scelto altro. E conclude come una lama tagliente, scrivendo sentirai dentro di te le orme dei miei passi che si allontanano e quel peso sarà il più grave”.

Ti sei stancata di portare il mio peso, la poesia

Ti sei stancata di portare il mio peso

ti sei stancata delle mie mani

dei miei occhi della mia ombra

le mie parole erano incendi

le mie parole eran pozzi profondi

verrà un giorno un giorno improvvisamente

sentirai dentro di te

le orme dei miei passi

che si allontanano

e quel peso sarà il più grave

Stella Grillo

