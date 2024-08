“Stella della sera” (1827), brillante poesia di Edgar Allan Poe sulla donna ideale

Stella della sera è una poesia di Edgar Allan Poe che mira ad identificare due opposti modelli femminili. Le “luna”, ovvero la donna “fredda”, controllata, severa, cupa. La “stella della sera”, la donna che è sempre amorevole e gioiosa.

Di certo, le classificazioni rigide sulla personalità femminile, e in generale di tutti gli umani, sono da considerare banali e riduttive. Ma, dobbiamo concedere al grande scrittore e poeta americano la libertà poetica di poter esaltare la donna della vita, rispetto alle altre donne con cui il poeta aveva avuto delle relazioni.

“Stella della sera” fu pubblicata per la prima volta nella raccolta di poesie Tamerlane and Other Poems nel 1827. La lirica è stata influenzata da While Gazing on the Moon’s Light (Mentre osservo la luce della luna, in italiano) di Thomas Moore.

Un componimento che invoca la bellezza della “stella della sera”, ovvero di quella fiamma d’amore che unica riesce ad infondere calore, gioia, benessere e sicurezza.

Stella della sera di Edgar Allan Poe

Era il meriggio d’estate

e l’ora centrale della notte;

e le stelle, nelle loro orbite

brillavano pallide, attraverso la luce

della luna più luminosa e fredda,

Tra i pianeti i suoi schiavi,

lei stessa nei cieli,

Il suo raggio sulle onde.

Ho guardato per un po’

Sul suo freddo sorriso;

Troppo freddo, troppo freddo per me.

Passò, come un sudario,

una nuvola vellutata,

e mi sono voltato verso di te,

orgogliosa stella della sera,

nella tua gloria lontana,

E più caro sarà il tuo raggio;

Perché la gioia del mio cuore

è la parte orgogliosa

Tu sei nel Cielo di notte,

E più ammiro

il tuo fuoco lontano

che quella luce più fredda e umile.

(Trad. Libreriamo)

****************

Evening Star, Edgar Allan Poe

Twas noontide of summer

And mid-time of night;

And stars, in their orbits,

Shone pale, thro’ the light

Of the brighter, cold moon,

’Mid planets her slaves,

Herself in the Heavens,

Her beam on the waves.

I gaz’d awhile

On her cold smile;

Too cold — too cold for me —

There pass’d, as a shroud,

A fleecy cloud,

And I turn’d away to thee,

Proud Evening Star,

In thy glory afar,

And dearer thy beam shall be;

For joy to my heart

Is the proud part

Thou bearest in Heav’n at night,

And more I admire

Thy distant fire,

Than that colder, lowly light.