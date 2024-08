“Sonetto 18” (1590) di William Shakespeare, solo la poesia ha il potere di rendere eterno l’amore

Sonetto 18, di William Shakespeare è una poesia d’amore che esalta la bellezza e lo spirito giovanile. Nessun elemento in natura riesce a rendere il senso d’immortalità di tale bellezza. Solo la poesia ha la forza e il valore di donare immortalità a ciò chi si ama.

La poesia, che prende anche il titolo di Dovrei paragonarti ad un giorno d’estate?, fu probabilmente scritta nel 1590.

Fa parte della sezione fair youth (bel giovane) dei Sonetti, la collezione di 154 sonetti di William Shakespeare pubblicata per la prima volta da Thomas Thorpe nel 1609, con il titolo di Shake-Speares Sonnets.

Come molti dei sonetti di Shakespeare, Sonetto 18 lotta con la natura della bellezza e con la capacità della poesia di rappresentarla.

Il Bardo inglese elogia una persona anonima (di solito si ritiene che sia un giovane uomo), e attraverso metafore e similitudini stereotipate dimostra che qualsiasi bellezza in Natura non riesce a dare la dovuta rappresentazione della bellezza dell’amato/a .

Si sviluppa quindi una similitudine molto originale e insolita, ovvero la bellezza del giovane può essere espressa al meglio paragonandolo alla poesia stessa.

Ma, leggiamo questo splendido sonetto per apprezzarne la bellezza stilistica e il profondo significato.

Sonetto 18 di William Shakespeare

Dovrei paragonarti ad un giorno d’estate?

Tu sei ben più raggiante e mite:

venti furiosi scuotono le tenere gemme di maggio

e il corso dell’estate ha vita troppo breve:

talvolta troppo cocente splende l’occhio del cielo

e spesso il suo volto d’oro si rabbuia

e ogni bello talvolta da beltà si stacca,

spoglio dal caso o dal mutevol corso di natura.

Ma la tua eterna estate non svanirà

nè perdere possesso del bello che tu hai;

nè morte vantarsi che vaghi nella sua ombra,

perchè al tempo contrasterai la tua eternità:

finchè ci sarà un respiro od occhi per vedere

questi versi avranno luce e ti daranno vita.

******************

Sonnet 18, William Shakespeare

Should I compare you to a summer’s day?

You are lovelier and more mild.

In May rough winds shake the delicate flower buds,

And the duration of summer is always too short.

Sometimes the Sun, the eye of heaven, is too hot,

And his golden face is often dimmed;

And beauty falls away from beautiful people,

Stripped by chance or nature’s changing course.

But your eternal summer will not fade,

Nor will you lose possession of the beauty you own,

Nor will death be able to boast that you wander in his shade,

When you live in eternal lines, set apart from time.

As long as men breathe or have eyes to see,

As long as this sonnet lives, it will give life to you.