“Sonetto 149” di William Shakespeare: poesia sui pericoli dell’amore non condiviso

Puoi tu, o crudele, dire che non ti amo ovvero il Sonetto 149 di William Shakespeare è una poesia sull’amore non condiviso e sui pericoli che l’amore unilaterale può creare a chi si ostina a non accettare il rifiuto dell’amata.

Una poesia che rivela una contemporaneità e un’universalità come tutte le opere del grande genio inglese.

Merita di essere letta dai giovani e non solo. Dovrebbe diventare oggetto di discussione nelle scuole e in famiglia, per educare contro le insidie di un amore non contraccambiato.

Abbiamo visto quali gravi conseguenze può provocare l’amore e quali gesti folli si possono fare nel suo nome.

Un poema attuale e che ci riporta a molti amori non contraccambiati che possono addirittura diventare degli “amori tossici”.

Il Sonetto 149 è uno dei 154 sonetti scritti dal drammaturgo e poeta inglese William Shakespeare, pubblicati nel 1609. È considerato uno dei sonetti dedicati alla “Dark Lady”, come lo sono tutti quelli dal 127 al 152.

L’Ossessione di un giovane innamorato

Il poema racconta dell’ossessione di un ingenuo giovane per un'”oscura signora”. Il protagonista definisce chiaramente tutto ciò che ha cambiato di sé e tutto ciò che è disposto a fare per poter rendere felice l’amata. È chiaro che è completamente intrappolato in questa relazione unilaterale e non riesce a trovare nessuna via d’uscita.

Il protagonista del Sonetto 149 secondo molti analisti è lo stesso William Shakespeare, così come di tutti gli altri 154 sonetti. Nei sonetti c’è la vita del grande scrittore inglese. Come una sorta di romanzo raccontano le emozioni personali e lavorati legate all’autobiografia del poeta.

La forza del messaggio del Sonetto 149 è che, nonostante gli sforzi e la volontà di cambiare, non è detto che si riesca a ottenere l’amore di un’altra persona. Qualsiasi cosa farà l’innamorato, se l’amore non è condiviso, non riuscirà mai a convincere l’amata a provare gli stessi sentimenti.

Leggendo la poesia il lettore potrebbe provare pena per il giovane innamorato. Emerge un quadro di tristezza che ai giorni nostri desterebbe un sicuro campanello d’allarme.

La sua ossessione ha superato di gran lunga il limite di un attaccamento sano. È bloccato in questa relazione unilaterale dalla quale non riuscirà facilmente a fuggire.

Sonetto 149 – Come puoi, o crudele, dire che non t’amo di William Shakespeare

Come puoi, o crudele, dire che non t’amo

se sempre a mio sfavore prendo le tue parti?

Non penso forse a te, o tiranna ingrata,

quando per causa tua dimentico me stesso?

Chiamo forse amico qualcuno che ti odia

o lusingo forse chi tu guardi con disdegno?

No, se il tuo sguardo mi minaccia, non volgo forse a me

quel desiderio di vendetta con sùbiti lamenti?

Quale merito potrei trovare in me

tanto superbo da disdegnare di servirti,

quando il meglio di me stesso adora le tue miserie

solo dominato da un cenno dei tuoi occhi?

Ma odia sempre, amore, ora conosco il tuo pensiero;

tu ami chi può vederti, ed io sono cieco.

Sonet 149 – Canst Thou, O Cruel, Say I Love Thee Not, William Shakespeare (testo originale)

Canst thou, O cruel, say I love thee not,

When I against my self with thee partake?

Do I not think on thee when I forgot

Am of my self, all tyrant, for thy sake?

Who hateth thee that I do call my friend?

On whom frown’st thou that I do fawn upon?

Nay, if thou lour’st on me, do I not spend

Revenge upon my self with present moan?

What merit do I in my self respect,

That is so proud thy service to despise,

When all my best doth worship thy defect,

Commanded by the motion of thine eyes?

But, love, hate on, for now I know thy mind:

Those that can see thou lov’st, and I am blind.