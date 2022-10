Ada Negri e il valore dell’istante presente nella poesia “Sole d’ottobre”

La Poesia

Una delicata poesia di Ada Negri che descrive l’atmosfera di ottobre e racconta di quella sensazione di pace e realizzazione che proviamo quando riusciamo a vivere nel momento presente. Tratta dalla raccolta “Il dono“, pubblicata nel 1936, “Sole d’ottobre” costituisce infatti un autentico elogio del presente, dell’istante in cui siamo immersi. Ada Negri invita la protagonista del componimento – e di riflesso anche noi – a diventare consapevoli del tempo che abbiamo a disposizione.

I componimenti de “Il dono” sono dedicati alla cara amica Delia Pavoni, reduce dalla traumatica perdita del figlio Massimo, appena ventenne. Le poesie racchiuse nel libriccino sono intrise di delicatezza, di affetto, di sincerità e di amorevole cura. Ada Negri voleva infatti donare conforto a Delia con i versi della raccolta.

Sole d’ottobre di Ada Negri

Godi. Non hai nella memoria un giorno

più bello, un giorno senza nube, come

questo. E forse più mai ne sorgerà

un altro così bello, pe’ tuoi occhi.

Se pur l’ultimo fosse di tua vita

– l’ultimo, donna -, sii contenta: rendine

grazie al destino.



È così pura questa

gioia fatta di luce e d’aria: questa

serenità ch’è d’ogni cosa intorno

a te, d’ogni pensiero entro di te:

quest’armonia dell’anima col punto

del tempo e con l’amor che il tempo guida.

Non più grano né frutti ha ormai la terra

da offrire. Sta limpido l’autunno

sul riposo dell’anno e sul riposo

della tua vita. Il fisso azzurro, immemore

di tuoni e lampi, stende il suo gran velo

di pace sulle rosseggianti chiome

delle foreste; e il sole il cuor t’accende

come fa con le foglie che non sanno

d’esser presso a morire. E tu – che sai –

tu non temi la morte. Ora che il grembo

non dà più figli, e quelli che ti nacquero

a’ tuoi begli anni già son fatti esperti

del mondo e van per loro audaci vie,

che t’importa morir? Quand’è falciata

la spiga, spoglia la pannocchia, rosso

il vin nei tini, e le dorate noci

chiaman l’abbacchio, e fuor del riccio scoppia

la castagna, che importa la minaccia

dell’inverno, alla terra?..

O veramente

tuo questo tempo, donna: o tua compiuta

ricchezza! O, fra due vite, la caduca

e l’eterna, per te libera sosta

di grazia! Godi, fin che t’è concessa.

Non sei più corpo: non sei più travaglio:

solo sei luce: trasparente luce

d’ottobre, al cui tepor nulla matura

perché già tutto maturò: chiarezza

che della terra fa cosa di cielo.

Ada Negri

Ada Negri nasce a Lodi nel 1870. Vive un’infanzia difficile perché, rimasta orfana di padre, si adatta alle difficoltà economiche che si prospettano dopo la morte dell’unica persona che porta il pane a casa. La mamma e la nonna fanno di tutto per non far mancare alla piccola Ada il necessario, e la mamma in particolare lavora incessantemente per permetterle gli studi.

Così, dopo tante fatiche e immani sacrifici da parte di tutta la famiglia, nel 1887 Ada conclude il percorso scolastico e diventa finalmente maestra. È in questi anni di ritrovata serenità che la giovane donna incomincia a scrivere poesie. Nasce nel 1892 la prima raccolta, “Fatalità”, salutata con entusiasmo da Giosuè Carducci.

La vita sentimentale di Ada Negri è costellata di insuccessi e delusioni. Ma, da una delle relazioni intraprese, culminata con un matrimonio, nascono due bimbe. Una delle due, Vittoria, muore a un mese di vita. Bianca, invece, cresce profondamente amata dalla madre, ed è a lei che sono dedicate numerose poesie.

La fama di Ada Negri cresce vertiginosamente, tanto che la poetessa ottiene prestigiosi premi e accarezza anche la possibilità di ricevere il Nobel. È la prima donna ad essere ammessa all’Accademia d’Italia. Ada Negri muore a Milano l’11 gennaio 1945.